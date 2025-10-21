«Ρωτήστε τις κόρες σας για τις απελάσεις»: Δεξιά «στροφή» από Μερτς για να ανακόψει το AfD

Αίσθηση έχει προκαλέσει η δήλωση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για «πολύ μεγάλης κλίμακας» απελάσεις που θα πρέπει να γίνουν και ο ισχυρισμός του ότι όποιος έχει κόρες θα συμφωνούσε μαζί του.



Ο Μερτς, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Μάιο με την υπόσχεση να αναχαιτίσει την άνοδο του ακροδεξιού κόμματος Alternative für Deutschland (AfD), επέπληξε τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, έναν δημοσιογράφο που τον ρώτησε αν επιθυμούσε να αναθεωρήσει τις σκληρές δηλώσεις του για τη μετανάστευση, με φόντο τις μεγάλες αντιδράσεις ή να ζητήσει συγγνώμη για αυτές.



«Δεν ξέρω αν έχετε παιδιά, και αν μεταξύ αυτών υπάρχουν και κόρες», είπε ο καγκελάριος στον δημοσιογράφο. «Ρωτήστε τις κόρες σας, υποψιάζομαι ότι θα λάβετε μια αρκετά δυνατή και σαφή απάντηση. Δεν έχω τίποτα να ανακαλέσω. Αντιθέτως, τονίζω: Πρέπει να αλλάξουμε κάτι».

Η επίμαχη αναφορά Μερτς:

Η Αριστερά κατηγόρησε τον Μερτς ότι υιοθέτησε τη στάση των εξτρεμιστικών κομμάτων, των οποίων οι ισχυρισμοί ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια αποτελούν στόχο σεξουαλικής βίας από τους μετανάστες έχουν γίνει παγκόσμιο σύνθημα της ακροδεξιάς.



Η Ρικάρντα Λανγκ, μια γνωστή βουλευτής των Πρασίνων, κατηγόρησε τον Μερτς ότι έστειλε ένα πατροναριστικό μήνυμα στις νέες γυναίκες, το οποίο δεν αναγνώριζε τα πραγματικά τους προβλήματα.



«Ίσως και οι «κόρες» να έχουν βαρεθεί τον Φρίντριχ Μερτς που νοιάζεται για τα δικαιώματα και την ασφάλειά τους μόνο όταν μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για να δικαιολογήσει τις εντελώς οπισθοδρομικές πολιτικές του», έγραψε στο X.

Την περασμένη εβδομάδα ο καγκελάριος έγινε στόχος σφοδρών επικρίσεων: «Φυσικά εξακολουθούμε να έχουμε πρόβλημα στο αστικό τοπίο και γι' αυτό ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών εργάζεται τώρα για να πραγματοποιήσει απελάσεις σε πολύ μεγάλη κλίμακα», δήλωσε ο Μερτς κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου, έξω από το Βερολίνο.

Ο Κλέμενς Ρόστοκ, ηγέτης των Πρασίνων στο Βρανδεμβούργο, κατηγόρησε τον Μερτς ότι υποθάλπει τις φυλετικές προκαταλήψεις με το σχόλιό του.



«Είναι επικίνδυνο όταν τα κυβερνώντα κόμματα προσπαθούν να χαρακτηρίσουν τους ανθρώπους ως πρόβλημα με βάση την εμφάνιση ή την καταγωγή τους», δήλωσε ο Ρόστοκ.



Η Νάταλι Πάβλικ των Σοσιαλδημοκρατών, μικρότεροι εταίροι στην κυβέρνηση του Μερτς, δήλωσε: «Η μετανάστευση δεν πρέπει να στιγματίζεται με απλοϊκές ή λαϊκιστικές αντιδράσεις – αυτό διαιρεί ακόμη περισσότερο την κοινωνία και τελικά βοηθά τους λάθος ανθρώπους αντί να προωθεί λύσεις».