Μπορεί να τεθεί εκτός νόμου το AfD; Σάλος στη Γερμανία από τη δήλωση Σταϊνμάιερ

Το AfD επέκρινε τον ομοσπονδιακό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ για τη δήλωσή του σχετικά με τη διαδικασία απαγόρευσης κομμάτων στο πλαίσιο μιας εκδήλωσης μνήμης στις 9 Νοεμβρίου. Ειδικότερα, ο Σταϊνμάιερ κάλεσε σε αγώνα κατά του ακροδεξιού εξτρεμισμού και υπερασπίστηκε το μέσο της απαγόρευσης κομμάτων, χωρίς όμως να αναφέρει ονομαστικά το AfD.

«Ποτέ ένας ομοσπονδιακός πρόεδρος δεν έχει καταχραστεί έτσι το αξίωμά του», δήλωσε ο πρώτος κοινοβουλευτικός γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας της AfD, Μπερντ Μπάουμαν, στην εφημερίδα Handelsblatt.

«Με τη δήλωσή του «Πρέπει να δράσουμε»», ο Στάινμαϊερ ζήτησε την απαγόρευση του AfD, είπε ο Μπάουμαν. Και η επικεφαλής του AfD, Άλις Βάιντελ, χαρακτήρισε τις δηλώσεις του ομοσπονδιακού προέδρου ως επίθεση. «Ο σεβασμός προς το αξίωμα του ομοσπονδιακού προέδρου, το οποίο ορίζεται στο Σύνταγμα ως υπεράνω των κομμάτων, απαγορεύει να αναφερθούμε στις κομματικά υποκινούμενες δηλώσεις του κ. Στάινμαϊερ με αφορμή τον εορτασμό της χαρμόσυνης ημέρας της πτώσης του Τείχους στις 9 Νοεμβρίου 1989», δήλωσε στο ειδησεογραφικό portal The Pioneer.

Στην εκδήλωση της 9ης Νοεμβρίου τιμήθηκε η μνήμη της Νύχτας των Κρυστάλλων το 1938. Η ημέρα αυτή συμπίπτει με δύο άλλα σημαντικά γεγονότα της γερμανικής ιστορίας: την ανακήρυξη της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης το 1918 και την πτώση του Τείχους το 1989. Ο Μπάουμαν κατηγόρησε τον Σταϊνμάιερ ότι θέλει να «εμποδίσει κάθε συνεργασία με την ισχυρότερη πολιτική δύναμη στη Γερμανία, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις» και ότι την ημέρα της επετείου της 9ης Νοεμβρίου έβαλε το AfD «στην ίδια κατηγορία με τους ναζιστές δολοφόνους».

«Η έσχατη λύση»

Στην ομιλία του, ο ομοσπονδιακός πρόεδρος είπε ότι, όσον αφορά τις δυνάμεις που απορρίπτουν το φιλελεύθερο σύστημα και το Σύνταγμα, το μέσο της απαγόρευσης ενός κόμματος δεν είναι λιγότερο αντιδημοκρατικό από τον αποκλεισμό των εχθρών του Συντάγματος από τις εκλογές για περιφερειάρχη ή δήμαρχο. Ο ομοσπονδιακός πρόεδρος δεν ανέφερε το AfD ονομαστικά, αλλά αναφέρθηκε προφανώς σε αυτό πολλές φορές.

Χαρακτήρισε την απαγόρευση του κόμματος ως την «τελευταία λύση» της δημοκρατίας που αμύνεται. Ωστόσο, μέχρι να διευκρινιστεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η κοινωνία και η πολιτική δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να παραμείνουν αδρανείς, δήλωσε ο πρόσθεσε. Κάλεσε τα κεντροδεξιά κόμματα να διατηρήσουν ένα τείχος προστασίας ενάντια στις ακροδεξιές δυνάμεις. «Η αριστερά του κέντρου έχει την ευθύνη να μην δυσχεραίνει κάθε συζήτηση με κατηγορίες για ακροδεξιό ρατσισμό», τόνισε.