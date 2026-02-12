«Θα τους σκότωνε η θάλασσα»: Ψαράς περιγράφει τις δραματικές στιγμές των ναυαγών στην Ελαφόνησο

Δραματικές στιγμές έζησαν τέσσερις άνθρωποι στο ακρωτήρι της Αγίας Μαρίνας στην Ελαφόνησο όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν τσακίστηκε - λόγω μηχανικής βλάβης - στα βράχια, ενώ επικρατούσε θαλασσοταραχή και ισχυρή καταιγίδα.

Ένας από τους ψαράδες που έσπευσαν να βοηθήσουν μίλησε για το περιστατικό. Ο Γιώργος Λιάρρος, ο ψαράς που αψήφισε τα κύματα και τις αντίξοες συνθήκες, περιγράφει στο Action 24 τη στιγμή της διάσωσης. «Τους είδαμε τους ανθρώπους, έστησα μια αερογέφυρα με σκοινί, γιατί δεν μπορούσα να κατέβουν από το σκάφος, γιατί σκότωνε η θάλασσα. Ήταν φουσκωμένη, είχε πολύ κύμα. Μέσα στο σκάφος, πάνω στο σκάφος, μισοβουλιαγμένο το σκάφος, πεταμένο στα βράχια, αλλά όχι τελείως, δεν μπορούσε να το πετάξει γιατί είχε κάτσει», λέει.

Το σκάφος είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Τυνησία προς τον Πειραιά. Κάποια στιγμή ο καπετάνιος αντιλήφθηκε ότι η θαλαμηγός υπέστη μηχανική βλάβη, ενώ βρισκόταν ανοιχτά με αποτέλεσμα να παρασυρθεί ανεξέλεγκτα προς την ακτή. Οι τρεις ψαράδες που βρέθηκαν στην περιοχή έσπευσαν για βοήθεια και έσωσαν τους τέσσερις επιβαίνοντες, τρεις άνδρες και μία γυναίκα.

Η κινητοποίηση ήταν μεγάλη. Άμεσα στο σημείο έσπευσε και το Λιμενικό μαζί με ιδιωτικά σκάφη και δύο παραπλέοντα πλοία, ενώ από αέρος επιχείρησε ελικόπτερο Super Puma της πολεμικής αεροπορίας.

Οι τέσσερις Έλληνες επιβαίνοντες είναι καλά στην υγεία τους. Διακομίστηκαν σε κατάσταση σοκ στο Γενικό Νοσοκομείο Λακωνίας. Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στη βύθηση του σκάφους παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα και διενεργείται προανάκριση από το Λιμενικό.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού για το περιστατικό:

«Τις απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Νάπολης Βοιών, του Γυθείου και των Κυθήρων, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για προσάραξη και εισροή υδάτων ενός θαλαμηγού (Θ/Γ) σκάφους σημαίας Γαλλίας, με τέσσερις ημεδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή του ακρωτηρίου Αγίας Μαρίνας Ελαφονήσου. Αμέσως, για το σημείο απέπλευσαν τρία Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ), τρία ιδιωτικά σκάφη, ενώ προσέγγισε και ένα παραπλέον πλοίο.

»Επιπλέον απογειώθηκε ένα ελικόπτερο ΣΟΥΠΕΡ ΠΟΥΜΑ της Πολεμικής Αεροπορίας. Με τη συνδρομή ιδιωτών, μεταφέρθηκαν στην ξηρά οι επιβαίνοντες του Θ/Γ καλά στην υγεία τους, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Μολάων. Από το Λιμεναρχείο Νεάπολης Βοιών που διενεργεί την προανάκριση, απαγορεύτηκε ο απόπλους του Θ/Γ σκάφους, μέχρι την προσκόμιση βεβαιωτικού αξιοπλοΐας. Το σκάφος παραμένει προσαραγμένο στο σημείο, ενώ από το περιστατικό δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση».