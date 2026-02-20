Έρευνες στον Πατραϊκό κόλπο για τον εντοπισμό αγνοούμενου άνδρα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Λιμενικού στην θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού κόλπου και στην ευρύτερη περιοχή των εκβολών του ποταμού Γλαύκου, νότια της Πάτρας, για τον εντοπισμό ενός 44χρονου άνδρα που αγνοείται από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής (20/2).



Ειδικότερα, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στις έρευνες μετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ειδική ομάδα διάσωσης με drone, ένα σκάφος του Ερυθρού Σταυρού με δύτη, ένα περιπολικό όχημα του Λιμενικού που πραγματοποιεί έρευνες στην ξηρά, μαζί με όχημα της Πυροσβεστικής, καθώς και ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ.



Στην θαλάσσια περιοχή επικρατούν καλές καιρικές συνθήκες.