Θρίλερ με τον 44χρονο ψαρά στην Πάτρα: Χάθηκε μπροστά στον γιο του - Συνεχίζονται οι έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται το πρωί του Σαββάτου (21/2) οι έρευνες του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής στις εκβολές του ποταμού Γλαύκου, κοντά στο λιμάνι της Πάτρας, για τον εντοπισμό του 44χρονου ψαρά που αγνοείται από χθες το βράδυ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του flamis.gr, ο 46χρονος είχε μεταβεί στην περιοχή για ψάρεμα μαζί με τον 17χρονο γιο του, όταν -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- παρασύρθηκε από τα νερά του ποταμού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος είδε τον πατέρα του να χάνεται προς τη θάλασσα, ενώ προηγουμένως φέρεται να είχε καλέσει σε βοήθεια, προτού χαθεί από το οπτικό του πεδίο.

Φωτό: flamis.gr

Οι έρευνες επικεντρώνονται στη θαλάσσια ζώνη όπου εκβάλλει ο Γλαύκος, κατά μήκος της ακτογραμμής αλλά και στις παρόχθιες περιοχές, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει εντοπιστεί κάποιο ίχνος του αγνοούμενου.

Η επιχείρηση διεξάγεται υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Στις έρευνες συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ομάδα διάσωσης με χρήση drone, σκάφος του Ερυθρού Σταυρού με δύτη, περιπολικό όχημα του Λιμενικού για χερσαίες έρευνες, όχημα της Πυροσβεστικής και δύναμη της 6ης ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενδέχεται να υπήρξε εμπλοκή στον αλιευτικό εξοπλισμό του 44χρονου και, στην προσπάθειά του να την αποκαταστήσει, μπήκε στο νερό, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί από τα ρεύματα. Οι έρευνες συνεχίζονται.