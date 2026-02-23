Επιχείρηση διάσωσης 6 ατόμων σε αλιευτικό σκάφος στη Σύρο λόγω εισροής υδάτων

Εισροή υδάτων σημειώθηκε σε αλιευτικό σκάφος με έξι επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή περίπου 1 ναυτικό μίλι βορειοανατολικά της Σύρου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, το περιστατικό έγινε άμεσα αντιληπτό και κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές για την παροχή βοήθειας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ένα πλωτό σκάφος του Λιμενικού, καθώς και τρία παραπλέοντα αλιευτικά σκάφη που συνδράμουν στην επιχείρηση. Παράλληλα, στην περιοχή μεταβαίνει και ιδιώτης δύτης, προκειμένου να συνδράμει, εφόσον χρειαστεί, στις ενέργειες αντιμετώπισης της κατάστασης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή είναι καλές, με βορειοδυτικούς ανέμους εντάσεως 2-3 μποφόρ, γεγονός που διευκολύνει το έργο των διασωστικών δυνάμεων. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει κίνδυνος για κανέναν από τους επιβαίνοντες, ενώ η κατάσταση παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές.