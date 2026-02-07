Στον ανακριτή ο Μαροκινός που αναγνωρίστηκε ως ο διακινητής στην τραγωδία της Χίου

Στον ανακριτή Πρωτοδικών Χίου οδηγήθηκε, μετά τη λήξη της 24ωρης προθεσμίας, ο Μαροκινός υπήκοος που επέβαινε στο σκάφος των μεταναστών και φέρεται να είναι ο διακινητής στο πολύνεκρο ναυάγιο που σημειώθηκε στα ανοιχτά της Χίου.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει αναγνωριστεί από τους υπόλοιπους μετανάστες που διασώθηκαν, εμφανίστηκε στο Δικαστικό Μέγαρο συνοδευόμενος από τους δύο συνηγόρους υπεράσπισής του.

EUROKINISSI

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της δικογραφίας, οι επιβαίνοντες στη λέμβο έχουν καταθέσει ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ήταν εκείνος που τους παρέλαβε από τα τουρκικά παράλια του Τσεσμέ, με σκοπό να τους μεταφέρει στην Ελλάδα.

Οι μαρτυρίες αυτές αποτέλεσαν τη βάση για την άσκηση βαρύτατων κατηγοριών σε βάρος του, οι οποίες περιλαμβάνουν κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα.

Η στάση του κατηγορουμένου

Η απολογία του κατηγορουμένου ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα και, σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να αρνηθεί το σύνολο των κατηγοριών που του αποδίδονται.

Κατά την υπερασπιστική του γραμμή, πρόκειται να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα και τις συνθήκες υπό τις οποίες εξελίχθηκε το τραγικό περιστατικό, επιχειρώντας να αποσείσει τον ρόλο του διακινητή.

Ντοκουμέντα από την τραγωδία

Εν τω μεταξύ το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφίες από τη μισοβυθισμένη βάρκα στην οποία επέβαιναν 39 μετανάστες, εκ των οποίων οι 15 έχασαν τη ζωή τους, μετά τη φονική σύγκρουση με σκάφος του Λιμενικού ανοιχτά της Χίου.

Σύμφωνα με φωτογραφικό υλικό που δημοσιεύει o Flash, το φουσκωτό εμφανίζεται μισοβυθισμένο από την μπροστά δεξιά πλευρά, ενώ σε άλλο καρέ έχει πλέον χαθεί κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Τα φωτογραφικά ντοκουμέντα γεννούν εύλογα ερωτήματα: ποιος τράβηξε τις εικόνες και από ποιο σκάφος, την ώρα που –σύμφωνα με πληροφορίες– οι κάμερες στο περιπολικό του Λιμενικού δεν είχαν τεθεί σε λειτουργία και βρισκόταν σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τους ανθρώπους που κατέληξαν στη θάλασσα μετά τη σύγκρουση.

flash.gr

Παράλληλα, τίθεται το ερώτημα αν υπάρχουν και άλλα οπτικά ντοκουμέντα από το σημείο του ναυαγίου, τα οποία θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στα όσα συνέβησαν το βράδυ της Κυριακής.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Λιμενικού, περιπολικό σκάφος εντόπισε φουσκωτό ταχύπλοο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται χωρίς φώτα ναυσιπλοΐας προς τις ανατολικές ακτές της Χίου, στη θαλάσσια περιοχή Μυρσινιδίου. Όπως αναφέρεται, ο χειριστής του ταχύπλοου δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα, ανέστρεψε πορεία και ακολούθησε πρόσκρουση στη δεξιά πλευρά του περιπολικού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, το φουσκωτό ανετράπη και βυθίστηκε, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να πέσουν στη θάλασσα.

Σημειώνεται ότι οι Αρχές έχουν ήδη δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφίες του σκάφους του Λιμενικού και του σημείου της σύγκρουσης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας.