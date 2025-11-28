Η βαθμολογία του Conference League μετά την σπουδαία νίκη της ΑΕΚ στη Φλωρεντία

Η δράση της 4ης αγωνιστικής του Conference League συνεχίστηκε, με την ΑΕΚ να παίρνει μια τεράστια εκτός έδρας νίκη απέναντι στη Φιορεντίνα, αποτέλεσμα το οποίο της δίνει μεγάλες πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της αγωνιστικής, καθώς και την βαθμολογία όπως αυτή έχει διαμορφωθεί.

Τα αποτελέσματα

Άλκμααρ – Σέλμπουρν 2-0

Χάμρουν – Λίνκολν 3-1

Λεχ Πόζναν – Λοζάνη 2-0

Ομόνοια – Ντίναμο Κιέβου 2-0

Ράκοβ – Ραπίντ Βιέννης 4-1

Σίγκμα Όλομουτς – Τσέλιε 2-1

Σλόβαν – Ράγιο Βαγιεκάνο 2-1

Κραϊόβα – Μάιντς 1-0

Ζρίνσκι – Χάκεν 2-1

Αμπερντίν – Νόα 1-1

Μπρέινταμπλικ – Σαμσουνσπόρ 2-2

Ντρίτα – Σκεντίγια 1-0

Φιορεντίνα – ΑΕΚ 0-1

Γιαγκελόνια – Κουόπιο 1-0

Λέγκια – Σπάρτα Πράγας 0-1

Ριέκα – ΑΕΚ Λάρνακας 0-0

Σάμροκ Ρόβερς – Σαχτάρ 1-2

Στρασμπούρ – Κρίσταλ Πάλας 2-1

Η βαθμολογία