Καιράτ: Ο λόγος που θα φοράει μαύρα περιβραχιόνια στον αγώνα απέναντι στον Ολυμπιακό

Με φόρα από τη νίκη επί του ΟΦΗ, ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ταξίδι του το πρωί της Δευτέρας (7/12) για το Καζακστάν και στην Αστάνα, καθώς εκεί την Τρίτη (7/12, 17:30) θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική του Champions League, έχοντας ως στόχο το τρίποντο για να διεκδικήσουν τον Ιανουάριο τις πιθανότητες τους να βρεθούν στο Top 24 της League Phase.

Από την πλευρά της, η Καϊράτ θα υποδεχθεί τους «ερυθρόλευκους» φορώντας μαύρα περιβραχιόνια. Και αυτό μετά την απώλεια του Κίριλ Κέκερ, ο οποίος ήταν Διευθυντής της Ακαδημίας των Καζάκων. Έτσι το κλίμα στις τάξεις της αντιπάλου του Ολυμπιακού θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένο.

Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγιεφ έπειτα από ταξίδι 6+ ωρών, με τους ποδοσφαιριστές ου Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να βρίσκουν τσουχτερό κρύο. Το θερμόμετρο ήταν στο -4, ενώ ένα απαλό χιόνι έπεφτε το βράδυ της Κυριακής (7/12). Να αναφέρουμε ότι τις βραδινές ώρες, οι θερμοκρασίες στην Αστάνα μπορεί να φτάσουν στους -22 ή να πέσουν κι ακόμα πιο κάτω.