Σάλος στη Βραζιλία με ομοφοβική δήλωση προπονητή: «Δε θέλω οι παίκτες μου να φοράνε ροζ»

Σάλος στη Βραζιλία. Ο προπονητής της Ιντερνασιονάλ, Αμπέλ Μπράγκα ανέλαβε την ομάδα στην 17η θέση της βαθμολογίας του πρωταθλήματος, όμως ο σύλλογος από το Πόρτο Αλέγκρε, παρά το γεγονός πως βρίσκεται στις θέσεις που οδηγούν στον υποβιβασμό, βρέθηκε σε επίκεντρο για εξωαγωνιστικούς λόγους.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε η Ιντερνασιονάλ με αφορμή την παρουσίαση του νέου προπονητή, ο Αμπέλ Μπράγκα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μετά από ένα ομοφοβικό σχόλιο που έκανε.

Μιλώντας για τη ροζ φανέλα, που παρουσίασε η Ιντερνασιονάλ σε ειδική έκδοση, δήλωσε: «Δεν θέλω η ομάδα να προπονείται με ροζ, μοιάζουν με αδερφές».

Έπειτα από την αναταραχή που προκλήθηκε στο σύλλογο, ο 73χρονος τεχνικός υπογράμμισε πως το σχόλιο έγινε χάριν χιούμορ και πως ο λόγος πίσω από την επίμαχη τοποθέτηση ήταν πως ήθελε να εμφυσήσει στους παίκτες του το μαχητικό πνεύμα μέσα από τη «χαλαρή» σχέση που θα επικρατήσει στα αποδυτήρια εν όψει της δύσκολης συνέχειας στο πρωτάθλημα. «Ήθελα να χαλαρώσει η ομάδα. Θέλω τα παιδιά μου να είναι δυνατά».

Λίγο αργότερα, ο Μπράγκα έσπευσε να απολογηθεί για τον ομοφοβικό του λόγο μέσα από δημοσίευση στον προσωπικό λογαριασμό στο Instagram. «Αναγνωρίζω ότι δεν έκανα σωστή δήλωση για το ροζ χρώμα στη συνέντευξη Τύπου… Ζητώ συγγνώμη. Τα χρώματα δεν καθορίζουν φύλο».

Após fala homofóbica, Abel Braga pede desculpa a torcida do Internacional.



"Cores não definem gêneros, o que define é caráter".



📷Divulgação pic.twitter.com/xhKCioiIYK — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) December 1, 2025

Υπενθυμίζουμε, πως ο Βραζιλιάνος προπονητής ανέλαβε αφιλοκερδώς την Ιντερνασιονάλ, έπειτα από την αποχώρηση του Αργεντίνου Ραμόν Ντιάζ.