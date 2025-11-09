Παναγιώτης Καραΐσκος: Από τον εφιάλτη των ναρκωτικών στην κορυφή του Μαραθωνίου

Ο νικητής του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, Παναγιώτης Καραΐσκος, δεν κατέκτησε απλώς μια πρώτη θέση. Κατέκτησε τη ζωή του. Ο άνθρωπος που έγραψε ιστορία στους δρόμους της κλασικής διαδρομής είναι ένα ζωντανό παράδειγμα ότι η δύναμη της θέλησης μπορεί να υπερνικήσει ακόμη και τους πιο σκοτεινούς δαίμονες.

Eurokinissi

Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Πετρούπολη, ο Παναγιώτης είχε από μικρός πάθος με τον αθλητισμό. Ξεκίνησε με τζούντο και όνειρο να γίνει ποδοσφαιριστής, όμως στα εφηβικά του χρόνια βρέθηκε μπλεγμένος στον εθισμό. Από τη χρήση κάνναβης οδηγήθηκε σύντομα σε σκληρότερες ουσίες και η ζωή του πήρε επικίνδυνη τροπή.

«Όλα ξεκίνησαν σαν παιχνίδι», έχει εξομολογηθεί στο παρελθόν. «Μέχρι που το παιχνίδι έγινε εφιάλτης».

Η καθημερινότητα του νεαρού τότε Παναγιώτη κυλούσε μέσα στην εξάρτηση, ώσπου τρεις δραματικές στιγμές, μια σύλληψη, ο θάνατος ενός φίλου και η δική του παρά λίγο μοιραία δόση, τον ανάγκασαν να κοιτάξει τη ζωή κατάματα.

Με τη στήριξη της οικογένειάς του, πήρε τη γενναία απόφαση να ενταχθεί σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Εκεί ξεκίνησε σιγά-σιγά η μεγάλη του επιστροφή. Το σώμα του άρχισε να δυναμώνει ξανά, το μυαλό του καθάρισε και η καρδιά του γέμισε στόχους.

Το 2013, ένας φίλος τού πρότεινε να τρέξουν μαζί στον Μαραθώνιο της Αθήνας. Χωρίς καμία προπόνηση, ο Παναγιώτης όχι μόνο τερμάτισε, αλλά βγήκε από εκείνον τον αγώνα αναγεννημένος. «Εκεί ένιωσα για πρώτη φορά ότι είμαι ξανά ζωντανός. Ότι μπορώ να πετύχω χωρίς ουσίες», έχει πει.

Από εκείνη τη μέρα, το τρέξιμο έγινε η νέα του ζωή. Μέσα από ατελείωτα χιλιόμετρα, ιδρώτα και πίστη, μετατράπηκε σε έναν από τους κορυφαίους δρομείς μεγάλων αποστάσεων στην Ελλάδα. Και το 2023, ολόκληρη η Αθήνα τον χειροκρότησε όταν πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού του Αυθεντικού Μαραθωνίου.

Πίσω από αυτόν τον τερματισμό δεν κρύβεται μόνο σκληρή προπόνηση, αλλά μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.



Σήμερα, ο Παναγιώτης Καραΐσκος δεν τρέχει μόνο για τον εαυτό του. Τρέχει για όλους όσοι παλεύουν με τις δικές τους εξαρτήσεις, δίνοντας ομιλίες, στηρίζοντας προγράμματα επανένταξης και αποδεικνύοντας πως «ποτέ δεν είναι αργά να αλλάξεις πορεία».

Όπως λέει και ο ίδιος με χαμόγελο: «Ποτέ να μη λες ποτέ. Αν βρεις κάτι που σε γεμίζει, μπορείς να αλλάξεις τη ζωή σου. Ο αθλητισμός με έσωσε και του χρωστάω τα πάντα.»

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος δεν είναι απλώς ο πρωταθλητής του Μαραθωνίου της Αθήνας. Είναι ο πρωταθλητής της ζωής.