Έγραψαν ιστορία στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο - Η Αθήνα υποκλίνεται στους δρομείς των 42 χλμ

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος και Ματίνα Νούλα είναι η νικητές του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, σε άντρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Μέσα σε κλίμα αποθέωσης ο Παναγιώτης Καραΐσκος ολοκλήρωσε την διαδρομή σε 2:20:10 και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Ο Θεσσαλονικιός δρομέας επικράτησε με άνεση έναντι των ανταγωνιστών του. Ο Κωνσταντίνος Σταμούλης τερμάτισε στην 2η θέση σε 2:23:24 και ο Ούγγρος Λάζλο Τάρναϊ τρίτος.

Ο νικητής αυτής της μεγάλης γιορτής του αθλητισμού, έδειξε το μεγαλείο και τα ιδανικά που προβάλλει ο Μαραθώνιος, καθώς υποδέχθηκε με μια μεγάλη αγκαλιά τους υπόλοιπους συναθλητές του.

Στις γυναίκες, η Ματίνα Νούλα πανηγύρισε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση, τερματίζοντας στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο με άνεση και διαφορά από τις υπόλοιπες αθλήτριες, κυριαρχώντας σε όλη τη διαδρομή, τερματίζοντας με χρόνο 02:39:27. Η δρομέας από το Καρπενήσι, πλησίασε το ρεκόρ Ελληνίδας στον Μαραθώνιο της Αθήνας, που κατέχει η Μαρία Πολύζου με 2ώρ.39:10 από το 1997.

Δεύτερη τερμάτισε η Γιώτα Βλαχάκη στον Μαραθώνιο, βελτιώνοντας την περσινή της επίδοση, όταν είχε τερματίσει τρίτη με χρόνο 2:47.28.

Πετρουλάκης και Μαρινάκου πρώτοι στα 10 χλμ. με ρεκόρ διαδρομής

Ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων άνοιξε την Κυριακή (9/11) την αυλαία του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας, προσφέροντας συναρπαστικές στιγμές στους συμμετέχοντες.

Ο Παναγιώτης Πετρουλάκης και η Αναστασία Μαρινάκου ξεχώρισαν, κατακτώντας την πρώτη θέση στις κατηγορίες ανδρών και γυναικών αντίστοιχα. Ο Πετρουλάκης, αθλητής της Aktor Running Team, έγραψε νέο ρεκόρ διαδρομής με χρόνο 30:03, ενώ η Μαρινάκου, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στην κορυφή, τερμάτισε σε 33:03, επίσης σημειώνοντας νέο ρεκόρ.

Στη δεύτερη θέση των ανδρών τερμάτισε ο Γιώργος Τάσσης, με τον Σέργιο Διακοστεφανή της Aktor Running Team να ολοκληρώνει την τριάδα, δείχνοντας για ακόμη μία φορά την ισχυρή παρουσία της ομάδας. Στις γυναίκες, η Μελίσσα Αναστασάκη κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ τρίτη ήταν η Αθανασία Κοκκόρου.

Ξεχωριστές στιγμές από τον Μαραθώνιο

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν προσφέρει μόνο σπουδαίες αθλητικές επιδόσεις, αλλά και στιγμές γεμάτες συγκίνηση.

Στη διαδρομή των 10 χιλιομέτρων, αμέσως μετά τον τερματισμό, σημειώθηκε μια ξεχωριστή στιγμή στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Μετά από 48 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα, μία νεαρή κοπέλα έζησε την πιο συγκινητική στιγμή, όταν ο σύντροφός της έκανε πρόταση γάμου, την οποία δέχθηκε με χαρά. Φόρεσε το μονόπετρο και χάρισε μια τρυφερή αγκαλιά στον αγαπημένο της, χαρίζοντας ένα μοναδικό θέαμα στους θεατές και στους συμμετέχοντες του Μαραθωνίου.

Η κούραση, η ανακούφιση και η περηφάνια στον τερματισμό.

Eurokinissi