Η «καρδιά» του Αυθεντικού Μαραθωνίου χτυπά στην Αθήνα-Παγκόσμιο σύμβολο αντοχής ιστορίας και ειρήνης

Χιλιάδες δρομείς από 120 χώρες θα συμμετέχουν στην κλασσική διαδρομή του 42ου Αυθεντικού Μαραθώνιος της Αθήνας. Η εκκίνηση θα δοθεί στις εννέα το πρωί από Τύμβο του Μαραθώνα. Στις οχτώ ξεκινά ο αγώνας των 10 χιλιομέτρων από τη Λεωφόρο Αμαλίας ενώ 10:20 θα δοθεί η εκκίνηση τόσο των 1200 μέτρων τόσο για παιδιά όσο και των Special Olympics Hellas. Ο τερματισμός όλων των διαδρομών θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Η «καρδιά» του Αυθεντικού Μαραθωνίου θα χτυπά από νωρίς το πρωί: Ο αγώνας ξεκινά στις 09:00 από τον Μαραθώνα και καταλήγει στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 18:20, ακολουθώντας τη γνωστή μαραθώνια διαδρομή: Μαραθώνας – Λ. Μαραθώνος – Σταυρός – Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – Κηφισίας/Αλεξάνδρας – Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο

Αναλυτικά:

Από 04:00 το πρωί κλειστή η Βασ. Γεωργίου Α΄.

Σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε Μαραθώνα, Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Παλλήνη, Αγία Παρασκευή και Αθήνα, μέχρι και τις 18:30.

Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής από τα ξημερώματα έως το απόγευμα.

Κλειστή η Λ. Μαραθώνος από τις 05:00 έως 13:30 σε πολλά τμήματά της, ενώ η Μεσογείων θα παραμείνει κλειστή από 08:30 έως 18:30.

Στο κέντρο της Αθήνας, Αμαλίας, Συγγρού, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και οι κάθετες οδοί τους θα είναι απροσπέλαστες για πολλές ώρες.

Σε ορισμένα σημεία της Λεωφόρου Μαραθώνος και της Λ. Κάτω Σουλίου θα ισχύει αντίθετη ροή κυκλοφορίας για τα λεωφορεία μεταφοράς αθλητών, με όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σταδιακές και προσαρμοζόμενες στην εξέλιξη των αγώνων.

Η ΕΛΑΣ προειδοποιεί ότι η διάρκειά τους ενδέχεται να παραταθεί ή να συντομευθεί, ανάλογα με την κίνηση των δρομέων.

Από τα μέτρα εξαιρούνται τα οχήματα με ειδικές διαπιστεύσεις, καθώς και αυτά της Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του ΕΚΑΒ.

Κίνηση Τραμ, Ηλεκτρικού και Μετρό

Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων, η ΣΤΑΣΥ έχει βγάλει σε κυκλοφορία 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.



Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη – Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 9 το βράδυ της Κυριακής. Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

Πιθανότητα ασθενών βροχών

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών με αρκετές νεφώσεις και αυξημένη πιθανότητα εκδήλωσης ασθενών κατά βάση βροχών κατά περιόδους θα διεξαχθεί ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Δρόμος της Αθήνας,. Κατά τα άλλα, αυξημένες τιμές σχετικής υγρασίας αναμένονται στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής, μειούμενες πλησιάζοντας προς τον τερματισμό.

Παράλληλα θα πνέουν νότιοι άνεμοι με εντάσεις περί τα 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 17-19 βαθμούς Κελσίου στο πρώτο μισό της διαδρομής και μεταξύ 20-22 βαθμούς Κελσίου στο δεύτερο μισό.