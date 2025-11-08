«Η δύναμη του μπορώ»: Οι μαραθωνοδρόμοι που ενέπνευσαν τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Μια διαφορετική συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου είχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης λίγες ημέρες πριν τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιος της Αθήνας. Αντί για πολιτικούς και συμβούλους, γύρω του κάθισαν δρομείς – άνθρωποι που μέσα από την άθληση ξεπέρασαν ασθένειες, δυσκολίες και προσωπικά όρια, καταφέρνοντας τον δικό τους «άθλο».

«Διάβασα τις ιστορίες σας και πήρα δύναμη», είπε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας για τη δική του σχέση με τον αθλητισμό. «Η άθληση είναι διέξοδος. Δείχνετε πως με τη σωστή στάση μπορούμε να ξεπερνάμε κάθε δυσκολία».

Γρ. Τύπου Πρωθυπουργού





Οι ιστορίες που ακούστηκαν ήταν συγκλονιστικές. Η γιατρός Σοφία Χυτήρη από την Κέρκυρα περιέγραψε πώς το τρέξιμο τη βοήθησε να αντιμετωπίσει αυτοάνοσο νόσημα και καρκίνο. Ο Νίκος Παγιαυλάς μίλησε για την προσωπική του μεταμόρφωση, όταν αποφάσισε να χάσει 70 κιλά και να κόψει το κάπνισμα: «Το τρέξιμο μού έδωσε τη ζωή μου πίσω», είπε χαρακτηριστικά.







Ο Κώστας Χουβαρδάς, προπονητής με ρεκόρ Γκίνες –7 μαραθώνιοι σε 7 εβδομάδες– τόνισε πως «η άθληση δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη».

Η Μαρία Στέλλα Ξενάκη, που τερμάτισε το Σπάρταθλο, μίλησε για «τη δύναμη του να μην τα παρατάς ποτέ», ενώ ο Ιωάννης Δημόπουλος υπενθύμισε ότι «η πειθαρχία και η στήριξη των ανθρώπων γύρω σου είναι το κλειδί για κάθε αγώνα».



Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσαν οι ιστορίες ανθρώπων που τρέχουν μαζί με άτομα με αναπηρία. Η Κατερίνα Κατόπη μίλησε για τη συμμετοχή της στην ομάδα «Τρέξε μαζί μου», όπου δρομείς σπρώχνουν αμαξίδια παιδιών με κινητικά προβλήματα: «Τρέχουμε για όσους δεν μπορούν. Είναι η μεγαλύτερη χαρά», είπε.

Ο Γρηγόρης Σκουλαρίκης, προπονητής και πατέρας, εξήγησε πως ξεκίνησε να τρέχει με την κόρη του για να ευαισθητοποιήσει το κοινό γύρω από το σύνδρομο Down. «Από τότε γεννήθηκαν ομάδες και διοργανώσεις που δίνουν ευκαιρίες στα άτομα με αναπηρία σε όλη τη χώρα».

«Κάθε φορά που βλέπω κάποιον να τρέχει σπρώχνοντας αμαξίδιο, υποκλίνομαι», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη σημασία της ορατότητας και της συμπερίληψης.

Από την πλευρά του, ο Αχιλλέας Τσαλκιτζίδης –που επίσης τρέχει μαζί με παιδιά με αναπηρία– υπογράμμισε: «Όταν δίνεις, παίρνεις πίσω πολλαπλάσια. Η κοινωνία μας θα ωριμάσει όταν δεν χρειάζεται πια να μιλάμε για την αναπηρία».

Η πρωταθλήτρια Μαρία Πολύζου έκλεισε τη συζήτηση λέγοντας πως «στον Μαραθώνιο πρώτα νικάς το μυαλό σου και μετά την κούραση».

«Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος είναι μοναδικός και κάθε χρόνο θα γίνεται καλύτερος», απάντησε ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι «ο αθλητισμός βγάζει τα καλύτερα συναισθήματά μας, σε μια εποχή που ο κυνισμός περισσεύει».