Κυκλοφοριακό «μπλόκο» το Σαββατοκύριακο λόγω του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε όλο το λεκανοπέδιο φέρνει ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 8 και 9 Νοεμβρίου 2025.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη ανακοινώσει το πλήρες πλάνο με κλειστούς δρόμους, απαγορεύσεις στάθμευσης και αλλαγές στη ροή της κυκλοφορίας, τόσο για το Σάββατο όσο και για την Κυριακή.

Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις ρυθμίσεις και μέσω των τηλεφωνικών γραμμών της ΕΛΑΣ.

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

Από τις 17:00 έως τις 20:40, θα πραγματοποιηθούν δύο διαδοχικοί αγώνες δρόμου (5 χλμ. και 5km Universities Night Run), με αφετηρία τη Λεωφόρο Βασ. Αμαλίας (Σύνταγμα) και τερματισμό στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Διαδρομή: Αμαλίας – Πανεπιστημίου – Ρήγα Φεραίου – Ακαδημίας – Βασ. Σοφίας – Hilton – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο.

Κλειστοί δρόμοι και απαγορεύσεις

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης από νωρίς το πρωί σε βασικούς οδικούς άξονες όπως Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Μεσογείων, Μιχαλακοπούλου, Αμαλίας, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας και Συγγρού.

Διακοπή κυκλοφορίας από τις 14:00 έως τις 21:00 σε κεντρικούς δρόμους γύρω από το Σύνταγμα, το Παναθηναϊκό Στάδιο και τη Βασ. Σοφίας.

Πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Βασ. Γεωργίου Α΄ από τις 14:00 έως τις 21:00.

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

Η «καρδιά» του Αυθεντικού Μαραθωνίου θα χτυπά από νωρίς το πρωί: Ο αγώνας ξεκινά στις 09:00 από τον Μαραθώνα και καταλήγει στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 18:20, ακολουθώντας τη γνωστή μαραθώνια διαδρομή: Μαραθώνας – Λ. Μαραθώνος – Σταυρός – Μεσογείων – Μιχαλακοπούλου – Φειδιππίδου – Κηφισίας/Αλεξάνδρας – Βασ. Σοφίας – Ηρώδου Αττικού – Παναθηναϊκό Στάδιο

Αναλυτικά:

Από 04:00 το πρωί κλειστή η Βασ. Γεωργίου Α΄.

Σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας σε Μαραθώνα, Νέα Μάκρη, Ραφήνα, Παλλήνη, Αγία Παρασκευή και Αθήνα, μέχρι και τις 18:30.

Απαγορεύεται η στάση και στάθμευση κατά μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής από τα ξημερώματα έως το απόγευμα.

Κλειστή η Λ. Μαραθώνος από τις 05:00 έως 13:30 σε πολλά τμήματά της, ενώ η Μεσογείων θα παραμείνει κλειστή από 08:30 έως 18:30.

Στο κέντρο της Αθήνας, Αμαλίας, Συγγρού, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Βασ. Σοφίας και οι κάθετες οδοί τους θα είναι απροσπέλαστες για πολλές ώρες.

Σε ορισμένα σημεία της Λεωφόρου Μαραθώνος και της Λ. Κάτω Σουλίου θα ισχύει αντίθετη ροή κυκλοφορίας για τα λεωφορεία μεταφοράς αθλητών, με όριο ταχύτητας 30 χλμ/ώρα.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι οδηγοί

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σταδιακές και προσαρμοζόμενες στην εξέλιξη των αγώνων.