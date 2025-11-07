Ελλάδα μετρό Μέσα Μαζικής Μεταφοράς Μεταφορές επιβατική κίνηση Αθήνα ΣΤΑΣΥ Μαραθώνιος

Μετρό: Πυκνώνουν τα δρομολόγια και η συχνότητα διέλευσης των συρμών λόγω Μαραθωνίου

Η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει ότι το Σάββατο 8/11 και την Κυριακή 9/11 θα υπάρχουν 3 επιπλέον συρμοί σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Φωτο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών, αύριο Σάββατο 8/11 και μεθαύριο Κυριακή 9/11.

Για το λόγο αυτό, δρομολογεί 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Υπενθυμίζεται, πως η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά - Πειραιάς» ξεκινά τη λειτουργία της στις 5 το πρωί.

Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 9 το βράδυ της Κυριακής.

Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.

