Μαραθώνιος 2025: Ξεκίνησαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί

Σε ισχύ τέθηκαν από σήμερα Παρασκευή 7 Νοεμβρίου οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, με την κυκλοφορία να διακόπτεται ήδη στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου στο ύψος του Παναθηναϊκού Σταδίου.



Στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και έμπροσθεν του Παναθηναϊκού Σταδίου βρίσκονται σε εξέλιξη πυρετώδεις εργασίες από τα αρμόδια συνεργεία προκειμένου να είναι όλα έτοιμα.

Πάντως, η διακοπή της κυκλοφορίας στον κεντρικό αυτό άξονα έχει προκαλέσει αυξημένη κίνηση στους γύρω δρόμους του Παγκρατίου, του Μετς, καθώς και στη Λεωφόρο Καλλιρρόης.

Σύμφωνα με την Τροχαία, οι πρώτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν από απόψε, Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, στις 19:00, οπότε και θα διακοπεί πλήρως η κυκλοφορία των οχημάτων:

Στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Όλγας και της οδού Ερατοσθένους, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό.

Στην οδό Αρδηττού, στο τμήμα της μεταξύ των Λεωφόρων Βουλιαγμένης και Βασ. Όλγας, στο ρεύμα προς Ευαγγελισμό.

​Στην οδό Μάρκου Μουσούρου, σε όλο το μήκος της.



Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο

​Τα μέτρα θα κλιμακωθούν το Σάββατο 8 Νοεμβρίου, λόγω των αγώνων δρόμου 5 χλμ. Από νωρίς το πρωί (06:00 και 09:00) θα ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε κεντρικές αρτηρίες (Βασ. Σοφίας, Βασ. Κωνσταντίνου, Αρδηττού, Μεσογείων, Συγγρού, Πανεπιστημίου, Ακαδημίας κ.ά.).

Από τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου έως τις 21:00 το βράδυ, θα υπάρξει ολική διακοπή της κυκλοφορίας σε ένα μεγάλο μέρος του κέντρου. Οι δρόμοι που θα κλείσουν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ολόκληρη τη Βασιλέως Κωνσταντίνου (και στα δύο ρεύματα), την Αρδηττού (και στα δύο ρεύματα), τη Βασιλίσσης Όλγας, τη Βασιλίσσης Αμαλίας, την Πανεπιστημίου, τη Σταδίου, τη Βασιλίσσης Σοφίας (από Αμαλίας έως Ζαχάρωφ) και τμήμα της Λεωφόρου Συγγρού.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι ακόμη πιο εκτεταμένες την Κυριακή 9 Νοεμβρίου, καθώς θα διεξαχθεί ο κύριος αγώνας του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου, καλύπτοντας ολόκληρη την κλασική διαδρομή από τον Μαραθώνα έως το Παναθηναϊκό Στάδιο.

ΣΤΑΣΥ: Μετρό: Πυκνώνουν τα δρομολόγια και η συχνότητα διέλευσης των συρμών

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, η ΣΤΑΣΥ προχωρά σε ενίσχυση των δρομολογίων του μετρό και αύξηση της συχνότητας διέλευσης των συρμών, αύριο Σάββατο 8/11 και μεθαύριο Κυριακή 9/11.

Για το λόγο αυτό, δρομολογεί 3 επιπλέον συρμούς σε καθεμιά από τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό και 2 επιπλέον συρμούς στη Γραμμή 1.

Υπενθυμίζεται, πως η λειτουργία των Γραμμών 2 & 3 του Μετρό και του Τραμ είναι 24ωρη το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή πρωί, ενώ η Γραμμή 1 του Μετρό «Κηφισιά - Πειραιάς» ξεκινά τη λειτουργία της στις 5 το πρωί.



Στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», με εντολή της ΕΛΑΣ τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» από τις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου ως τις 9 το βράδυ της Κυριακής.

Οι στάσεις Σύνταγμα, Ζάππειο και Λ. Βουλιαγμένης κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν τους επιβάτες.