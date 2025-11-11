Μαραθώνιος: «Πρώτη φορά ένας πρωθυπουργός ενδιαφέρθηκε να ακούσει προσωπικές ιστορίες»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δείξει αρκετές φορές στο παρελθόν ότι έχει ιδιαίτερη σχέση με τον αθλητισμό. Αυτό έδειξε για ακόμη μία φορά στην πρόσφατη συνάντηση που είχε με μέλη της δρομικής κοινότητας πριν τον 42ο Μαραθώνιο της Αθήνας.

Μεταξύ αυτών που έγιναν δεκτοί από τον πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου πριν το μεγάλο αθλητικό γεγονός της Αθήνας, ήταν και ο δρομέας και προπονητής Γρηγόρης Σκουλαρίκης, ο οποίος θέλησε να μοιραστεί με τους ακόλουθούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το ενδιαφέρον που επέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να ακούσει τις προσωπικές ιστορίες των δρομέων.

Ο Γρηγόρης Σκουλαρίκης στο βίντεο που συνοδεύει την ανάρτησή του, διηγείται πως ξεκίνησε να τρέχει με την κόρη του «για την ευαισθητοποίηση για το σύνδρομο down, για να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά με αναπηρίες να είναι εκεί έξω. Έπαιρνα πάρα πολλά μηνύματα, και πριν και μετά τον αγώνα, από γονείς και φίλους γονέων που είχαν παιδιά με αναπηρία και πραγματικά με λύπη διαπίστωνα ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία λόγω της προκατάληψης μένουν μέσα στο σπίτι, ίσως και για λόγους υποδομών, μαζί. Όλη αυτή η ιστορία, θεωρώ, βοήθησε πάρα πολύ κόσμο να αφήσει έξω τις προκαταλήψεις, αλλά να βρει αφορμές για να βγει έξω».

Στο κείμενο που συνοδεύει την ανάρτηση, θέλησε να μιλήσει για το ενδιαφέρον του Κυριάκου Μητσοτάκη να ακούσει «προσωπικές ιστορίες κοινωνικής έμπνευσης και συνεισφοράς, χωρίς αυτές να έχουν σχέση με πρωταθλητισμό ή με κάποια άλλη αγωνιστική διάκριση».

Η ανάρτηση του Γρηγόρη Σκουλαρίκη

«Ανάμεσα στην τρέχουσες (κυριολεκτικά και μεταφορικά) υποχρεώσεις και δραστηριότητες της εβδομάδας του Μαραθωνίου, είχα την τιμή να προσκληθώ μαζί με άλλους συναθλητές Μαραθωνοδρόμους στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθούμε με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προκειμένου να μοιραστούμε ο καθένας από την πλευρά του την ιστορία του στο τρέξιμο με αφορμή βεβαίως τον Μαραθώνιο της Αθήνας.



Πέρα από κομματικές προτιμήσεις και ιδεολογικές ταυτότητες, θεωρώ πολύ σημαντικό που ένας ΠΘ της χώρας για πρώτη φορά ενδιαφέρθηκε να ακούσει προσωπικές ιστορίες κοινωνικής έμπνευσης και συνεισφοράς, χωρίς αυτές να έχουν σχέση με πρωταθλητισμό ή με κάποια άλλη αγωνιστική διάκριση.



Είναι μια ένδειξη και μια ελπίδα, πως το τρέξιμο, σαν άθληση, τρόπος ζωής και κοινωνικής έκφρασης έχει την δύναμη όχι μόνο να επηρεάσει θετικά τις ζωές των ανθρώπων ατομικά, αλλά να μπει και στα πολιτικά γραφεία κάθε βαθμίδας επηρεάζοντας πολιτικές, αντίστοιχα σε πιο μαζικό επίπεδο.



Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρωθυπουργό και το επιτελείο του για αυτή την ευκαιρία και κυρίως να ευχαριστήσω τους υπόλοιπους συναθλητές που είμασταν εκεί, ο καθένας με την ιστορία του και όλοι μαζί δημιουργήσαμε ένα ωραίο δρομικό κοινωνικό πλέγμα στο Μέγαρο Μαξίμου που μπορεί να αποτελέσει άλλη μια αφορμή για περισσότερες αθλητικοκοινωνικές πολιτικές».