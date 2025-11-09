Όταν η γραμμή τερματισμού έγινε η αρχή μιας νέας ζωής–Πρόταση γάμου στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθήνας

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδρομής των 10 χιλιομέτρων, μια ιδιαίτερη στιγμή σημειώθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο.

Η Τουρκάλα, Νουρ Εϊγκούν, στο τέλος του αγώνα των 10 χλμ. έζησε την πιο συγκινητική στιγμή. Μετά από 48 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα τερματισμού, ο σύντροφός της της έκανε πρόταση γάμου.

Η νεαρή δέχθηκε με χαρά, φόρεσε το μονόπετρο και χάρισε μια τρυφερή αγκαλιά στον καλό της, χαρίζοντας ένα μοναδικό στιγμιότυπο στους θεατές και στους συμμετέχοντες του Μαραθωνίου.