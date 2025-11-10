Συγκίνηση για τον τελευταίο δρομέα του Μαραθωνίου, «Να έχουμε την υγεία μας να μπορούμε να τρέχουμε»

Ο 42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας, που διοργάνωσε ο ΣΕΓΑΣ, χάρισε τρομερές συγκινήσεις σε όσους έτρεξαν την ιστορική διαδρομή αλλά και όσους έζησαν την μεγάλη γιορτή του κλασσικού αθλητισμού ως θεατές.

Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν είναι απλώς ένας αγώνας δρόμου· είναι ένα ταξίδι ψυχής, μια διαδρομή που ενώνει την ιστορία, την ανθρώπινη θέληση και το πνεύμα της υπέρβασης. Κάθε χρόνο, δρομείς από όλο τον κόσμο γίνονται κομμάτι αυτής της μοναδικής εμπειρίας, κουβαλώντας μαζί τους προσωπικές ιστορίες αγώνα, πίστης και ελπίδας.

Ο Παναγιώτης Καραΐσκος και η Ματίνα Νούλα εισήλθαν πρώτοι (σε άνδρες και γυναίκες) στο Παναθηναϊκό Στάδιο, εν μέσω αποθέωσης από τους χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στις εξέδρες, και αναδείχτηκαν για δεύτερη φορά στην αθλητική καριέρα τους Πανελληνιονίκες στον πιο ιστορικό, τον λαμπρότερο, τον μοναδικό, τον εθνικό μας αγώνα.

Δεν έλειψαν όμως και οι ιδιαίτερες εμφανίσεις δρομέων, όπως για παράδειγμα, κάποιοι που έτρεξαν με παραδοσιακές στολές των χωρών τους, κάποιοι που έκαναν τη διαδρομή χωρίς παπούτσια και με περικεφαλαίες, ενώ κάποιοι γιόρτασαν τα γενέθλια τους ή έκαναν πρόταση γάμου μόλις ολοκλήρωσαν τη διαδρομή.



Στις 18.20 έπεσε η αυλαία του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας με τον τελευταίο δρομέα, Ιωακείμ Υφαντίδη, που πέρασε τη γραμμή του τερματισμού. Τον υποδέχτηκε η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, η οποία του απένειμε και το μετάλλιο του. «Να έχουμε την υγεία μας να μπορούμε να τρέχουμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς τους υπέροχους ανθρώπους που διοργανώνουν αυτούς τους αγώνες», δήλωσε ο τελευταίος δρομέας.

Φωτο: Eurokinssi

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τους εργαζομένους και τους συνεργάτες του ΣΕΓΑΣ που χάρη στην εμπειρία τους και τη σκληρή δουλειά τους κατάφεραν να υλοποιήσουν το δύσκολο έργο της διοργάνωσης, τους χορηγούς μας όπως και τους εθελοντές μας που προσέφεραν ανιδιοτελώς τις υπηρεσίες τους. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τον Ημιμαραθώνιο της Αθήνας, τον Μάρτιο», τόνισε η Σοφία Σακοράφα.



Να σημειωθεί ότι στο φετινό Μαραθώνιο τερμάτισαν 19.105 δρομείς, που αποτελεί αριθμό ρεκόρ.