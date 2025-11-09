Όλα έτοιμα για τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας
Χιλιάδες δρομείς θα ριχτούν στην μάχη των 42 χιλιομέτρων που καταλήγει στο Καλλιμάρμαρο στάδιο.
Η μεγάλη μέρα έφτασε και χιλιάδες δρομείς ρίχνονται στη μάχη του κορυφαίου αθλητικού γεγονότος της χρονιάς, τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, που ξεκινά στις 9 το πρωί της Κυριακής (9/11).
Ο αγώνας διαρκεί 8 ώρες και η διαδρομή 42 χιλιομέτρων τερματίζει στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο.
Σημειώνεται πως λόγω του γεγονότος βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.