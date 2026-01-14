Τρελό σκηνικό: Ο Τζόλης άρπαξε το χέρι του διαιτητή για να αποτρέψει κόκκινη σε συμπαίκτη του (vid)

Η κάτοχος του Κυπέλλου Βελγίου, Κλάμπ Μπρίζ, αποκλείστηκε από τον θεσμό γνωρίζοντας την ήττα από την Σαρλερουά με 2-0, με τον αγώνα να έχει πολλή ένταση.

Συγκεκριμένα λίγο πρίν την το τελικό σφύριγμα άναψαν τα αίματα ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές των δυο ομάδων, όταν ο Γάλλος αμυντικός Ζουλ Γκοντέν υπέπεσε σε φάουλ αρπάζοντας τη φανέλα του αντιπάλου του, Σάντρε Κάμπελ στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με τους ποδοσφαιριστές της Σαρλερουά να τρέχουν επιθετικά πάνω στον Κάμπελ, ο Χρήστος Τζόλης έτρεξε και μπήκε στην μέση για να προστατέψει τον συμπάικτη του. Μόλις ο διαιτητής έβγαλε την κόκκινη κάρτα από το τσεπάκι του ο Τζόλης με μια κίνηση αντίδρασης, πήγε να πιάσει και να κατεβάσει το χέρι του διαιτητή, σε μια κίνηση θα μπορούσε να τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα. Ο διεθνής εξτρέμ τιμωρήθηκε μόνο με κίτρινη, όπως και ο Γκοντέν που προκάλεσε την σύρραξη.