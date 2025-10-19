«On fire» ο Φώτης Ιωαννίδης: Γκολ και ασίστ με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας (vid)
Γκολ και ασίστ από τον Φώτη Ιωαννίδη, που πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στην αναμέτρηση Κυπέλλου με την Πάσος Φερέιρα.
Την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας πραγματοποίησε ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του και εκτός ελληνικών συνόρων. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του στην εκτός έδρας αναμέτρηση Κυπέλλου με την Πάσος Φερέιρα, σημειώνοντας γκολ και μοιράζοντας ασίστ.
Η βραδιά ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να παίρνουν προβάδισμα στο 18ο λεπτό χάρη στο γκολ του Λουμόνγκο. Η απάντηση της Σπόρτινγκ όμως δεν άργησε να έρθει, και έφερε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ιωαννίδη. Ο πρώην φορ του Παναθηναϊκού κινήθηκε εξαιρετικά μέσα στην περιοχή, κράτησε την μπάλα με δύναμη και καθαρό μυαλό, πριν τη «σπάσει» ιδανικά στον Πέδρο Γκονσάλβες, ο οποίος με δυνατό σουτ έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη φάση ο Ιωαννίδης δέχθηκε μαρκάρισμα που θα μπορούσε να καταλογιστεί και ως πέναλτι, αν η φάση δεν κατέληγε σε γκολ.
Η συνέχεια ανήκε και πάλι σε εκείνον. Στο 61ο λεπτό, μετά από σέντρα από τα δεξιά, ο Ιωαννίδης πήδηξε πιο ψηλά απ’ όλους και με εντυπωσιακή καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ισοφαρίζοντας εκ νέου σε 2-2. Το γκολ αυτό ήρθε να επισφραγίσει μια συνολικά γεμάτη εμφάνιση.
Μαζί του στο αρχικό σχήμα της Σπόρτινγκ βρέθηκε και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, με τους δύο Έλληνες διεθνείς να ξεκινούν βασικοί μόλις λίγες ημέρες μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας.
Ο Ιωαννίδης δείχνει ότι προσαρμόζεται ολοένα και καλύτερα στο απαιτητικό περιβάλλον της πορτογαλικής ομάδας και πως μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο «όπλο» για την πορτογαλική ομάδα.