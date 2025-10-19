«On fire» ο Φώτης Ιωαννίδης: Γκολ και ασίστ με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας (vid)

Την καλύτερη του εμφάνιση με τη φανέλα της Σπόρτινγκ Λισαβόνας πραγματοποίησε ο Φώτης Ιωαννίδης, ο οποίος συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του και εκτός ελληνικών συνόρων. Ο διεθνής Έλληνας επιθετικός ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας του στην εκτός έδρας αναμέτρηση Κυπέλλου με την Πάσος Φερέιρα, σημειώνοντας γκολ και μοιράζοντας ασίστ.

Η βραδιά ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να παίρνουν προβάδισμα στο 18ο λεπτό χάρη στο γκολ του Λουμόνγκο. Η απάντηση της Σπόρτινγκ όμως δεν άργησε να έρθει, και έφερε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ιωαννίδη. Ο πρώην φορ του Παναθηναϊκού κινήθηκε εξαιρετικά μέσα στην περιοχή, κράτησε την μπάλα με δύναμη και καθαρό μυαλό, πριν τη «σπάσει» ιδανικά στον Πέδρο Γκονσάλβες, ο οποίος με δυνατό σουτ έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Μάλιστα, στη συγκεκριμένη φάση ο Ιωαννίδης δέχθηκε μαρκάρισμα που θα μπορούσε να καταλογιστεί και ως πέναλτι, αν η φάση δεν κατέληγε σε γκολ.

Η συνέχεια ανήκε και πάλι σε εκείνον. Στο 61ο λεπτό, μετά από σέντρα από τα δεξιά, ο Ιωαννίδης πήδηξε πιο ψηλά απ’ όλους και με εντυπωσιακή καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον αντίπαλο τερματοφύλακα, ισοφαρίζοντας εκ νέου σε 2-2. Το γκολ αυτό ήρθε να επισφραγίσει μια συνολικά γεμάτη εμφάνιση.

Μαζί του στο αρχικό σχήμα της Σπόρτινγκ βρέθηκε και ο Γιώργος Βαγιαννίδης, με τους δύο Έλληνες διεθνείς να ξεκινούν βασικοί μόλις λίγες ημέρες μετά την επιστροφή τους από τις υποχρεώσεις της Εθνικής ομάδας.

Ο Ιωαννίδης δείχνει ότι προσαρμόζεται ολοένα και καλύτερα στο απαιτητικό περιβάλλον της πορτογαλικής ομάδας και πως μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο «όπλο» για την πορτογαλική ομάδα.