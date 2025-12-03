Χριστουγεννιάτικος ρομαντισμός με... ανατροπή για Βουλγαράκη-Ιωαννίδη στη Λισαβόνα

Η Ελένη Βουλγαράκη έχει γίνει ερωτική μετανάστρια μετά τη μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη στην Σπόρτινγκ, αφού που την χάνεις που την βρίσκεις είναι στο αεροπλάνο, με την αγαπημένη της πτήση να είναι Πορτογαλία - Ελλάδα και Ελλάδα - Πορτογαλία.

Η Ελληνίδα παρουσιάστρια αποφάσισε να αφήσει για λίγο στην άκρη τα φώτα της τηλεόρασης, να παραμείνει στο ραδιόφωνο και να γίνει η τακτικότερη πελάτισσα των αεροπορικών εταιριών, ειδικά τώρα που πλησιάζουν οι γιορτινές μέρες.

Η 35χρονη ραδιοφωνική παραγωγός ταξίδεψε στη Λισαβόνα και στόλισε με τον αγαπημένο της το χριστουγεννιάτικο δέντρο τους, στο σπίτι του πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού στην Πορτογαλία. Παράλληλα βγήκαν έξω και όπως όλα δείχνουν έχουν εναρμονιστεί πλήρως με τη νέα τους καθημερινότητα με τη σχέση εξ αποστάσεως.

Η Βουλγαράκη δημοσιεύει συχνά μικρά photo dumps, δηλαδή πολλές φωτογραφίες σε μία δημοσίευση, από ταξίδια και την καθημερινότητά της. Έτσι βρήκε την αφορμή να μοιραστεί μαζί με τους διαδικτυακούς της φίλους και το «mani» δράμα που έζησε στο εξωτερικό.

Θα πείτε τώρα «Τι mani δράμα;»

Πρόκειται για ένα απλό καθημερινό πρόβλημα, το οποίο δυσκολεύει την καθημερινότητά σου αν δεν είσαι κοντά στους ανθρώπους που δείχνεις εμπιστοσύνη. Βέβαια ο Φώτης είναι άνθρωπος της εμπιστοσύνης της αλλά φυσικά δεν μπορεί να της φτιάξει αυτός το νύχι! Ακριβώς. Όσο η παρουσιάστρια ήταν στη Λισαβόνα, τη ξεκόλλησε το νύχι της και έτρεχε σε όλα τα μαγαζιά να βρει κόλλα κι όχι μόνο κόλλα νυχιού. Ακόμα και logo! Μπήκε σε όλα τα μαγαζιά αλλά δεν κατάφερε να βρει λύση.

Έτσι για να μην αρχίσει να πειραματίζεται με τα πορτογαλικά ινστιτούτα και νυχάδικα, επέλεξε να βάλει ένα χανσαπλάστ στο νύχι της μέχρι να επιστρέψει στις έμπιστες τεχνήτριές της. Άλλωστε αν ξεκολλήσει το νύχι και μείνει έτσι εκτός από το ότι χαλάει, πιάνεται στα ρούχα, στα μαλλιά και ο πόνος είναι κάθε άλλο παρά ευχάριστος.