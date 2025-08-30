Παναθηναϊκός: Ποιος είναι ο Μίλος Πάντοβιτς και πώς θα ταιριάξει στο πλάνο του Βιτόρια

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να ολοκληρώσει το deal για τον Μίλος Πάντοβιτς, κλείνοντας τον Σέρβο στράικερ έναντι 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Ο Σέρβος αναμένεται σήμερα, Σάββατο (30/8) στην χώρα μας, για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και τα εργομετρικά τεστ, ώστε να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού και να αποτελέσει ένα ακόμη εργαλείο στην «μηχανή» του Βιτόρια.

Το βιογραφικό του Μίλος Πάντοβιτς

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Πάντοβιτς έρχεται σε μια πολύ καλή ηλικία για τους «πράσινους» (23 ετών) και είναι ένας επιθετικός που το ύψος του (1.85) τον βοηθάει να αγωνιστεί και στα άκρα. Έχει αγωνιστεί με τις φανέλες των Βοϊβοντίνα, Ερυθρού Αστέρα (υποδομές), Γκράφιτσαρ, Βοζντόβατς και Μπάτσκα Τόπολα (2023-2025).

Στην Μπάτσκα Τόπολα μέτρησε 28 γκολ και 17 ασίστ σε 93 συμμετοχές, ενώ σε ολόκληρη την καριέρα του έχει 183 συμμετοχές και υπήρξε διεθνής με την Εθνική ομάδα της Σερβίας.



Ο τρόπος που ο Βιτόρια θα τον ενσωματώσει στο πλάνο της ομάδας

Eurokinissi

Ο Πάντοβιτς είναι ένας κλασικός φορ περιοχής. Έχει ένστικτο στο να βρίσκεται την σωστή ώρα στο σωστό μέρος και διαθέτει παιχνίδι με πλάτη. Είναι καλός και στον αέρα, κάτι που θα βοηθήσει το «τριφύλλι» με τις στημένες φάσεις. Όπως προείπαμε η φυσική του θέση είναι στο «κουτί», ωστόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό συνθήκες και στα άκρα της επίθεσης, χωρίς ωστόσο να είναι εκρηκτικός με την μπάλα στα πόδια.

Ο Βιτόρια, μετά την αποχώρηση του Ιωαννίδη, θέλει έναν επιθετικό που θα μπορεί να δίνει ανάσες στον Σφιντέρσκι, αλλά και μια έξτρα λύση, όταν θα θέλει ένα βαρύτερο... όπλο στην επίθεση. Στην ηλικία που έρχεται ο Πάντοβιτς, δείχνει την διάθεση του Παναθηναϊκού να επενδύσει σε νέο «αίμα», αφού οι τρεις διοργανώσεις που αγωνίζεται (μετά και την πρόκριση στην League Phase του Europa League) απαιτεί... πνευμόνια.

