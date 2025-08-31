Breaking news icon BREAKING
Σε εξέλιξη η επιστροφή των Αθηναίων - Αυξημένη κίνηση στις Εθνικές, μποτιλιάρισμα στο Λιμάνι Πειραιά

Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Λεβαδειακό για τη 2η αγωνιστική της Super League

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Λεβαδειακό στη Λεωφόρο για τη 2η αγωνιστική της Super League.

Μερικές ημέρες μετά την πρόκριση στη League Phase του Europa League, ο Παναθηναϊκός ξεκινά τις εγχώριες αγωνιστικές υποχρεώσεις του. Οι «πράσινοι» στην επιστροφή τους στο «Απόστολος Νικολαΐδης» αντιμετωπίζουν τον Λεβαδειακό στη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League με σκοπό την νίκη στη δική τους πρεμιέρα, έπειτα από την αναβολή της 1ης αγωνιστικής απέναντι στον ΟΦΗ.

Η εντεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Μλαντένοβιτς, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι.

Η εντεκάδα του Λεβαδειακού: Λοντίγκιν, Αμπού Χανά, Λιάγκας, Τσάπρας, Βήχος, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι, Παλάσιος, Λαγιούς, Όζμπολτ

Δείτε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα στο Athletiko.gr

