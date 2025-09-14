ΟΦΗ-ΠΑΟΚ 1-2: Έπαιξε με την φωτιά αλλά δεν κάηκε ο Δικέφαλος στην Λεωφόρο

Πήγε να βάλει δύσκολα στο εαυτό του στο τέλος ο ΠΑΟΚ, όμως πήρε τη δίκαιη και πολύτιμη νίκη με 1-2 επί του ΟΦΗ στη Λεωφόρο. Ο Δικέφαλος προηγήθηκε νωρίς με 0-2, έχασε πέναλτι με τον Ζίβκοβιτς, στο τέλος αγχώθηκε αλλά πήρε το διπλό.

Οι επιλογές των προπονητών





Με κάποιες εκπλήξεις ήταν η αρχική ενδεκάδα που παρέταξε ο Ράζβαν Λουτσέσκου, σε σχηματισμό 4-2-3-1. Ο Παβλένκα ήταν κάτω από τα δοκάρια, οι Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας, οι Μεϊτέ-Οζντόεφ στα χαφ, και οι Ζίβκοβιτς-Πέλκας-Τάισον γύρω από τον φουνταριστό Γιακουμάκη στην επίθεση. Από την πλευρά του, ο Μίλαν Ράσταβατς, επέλεξε παρόμοιο σύστημα με τους Καραχάλιο-Ανδρούτσο στα χαφ και τους Φούντα, Νους και Σενγκέλια πίσω από τον φορ Θεοδοσουλάκη.

Το ματς





Οι ποδοσφαιριστές του Λουτσέσκου μπήκαν καλύτερα στο γήπεδο, με συγκέντρωση και πίεση ψηλά, έχοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων. Η πρώτη καταγεγραμμένη φάση ήρθε στο 6’ από ένα σουτ του Σενγκέλια που έβγαλε ο Παβλένκα, όμως το γκολ ήταν για τον ΠΑΟΚ και ήρθε τέσσερα λεπτά αργότερα. Στο 10’ ο Οζντόεφ επιχείρησε μια φαλτσαριστή σέντρα-σουτ, η μπάλα δε βρήκε πουθενά και κατέληξε στη γωνιά του Χριστογεώργου για να γίνει το 0-1.



Στο 13’ ο ΟΦΗ επιχείρησε να απαντήσει άμεσα, βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ στην αρχή της φάσης. Καλή στιγμή για τους Κρητικούς και στο 22’, όταν ο Νους σούταρε με δύναμη και φάλτσο στέλνοντας την μπάλα ελάχιστα δίπλα από το δοκάρι του Παβλένκα.



Ο ΠΑΟΚ πάντως συνέχισε να έχει την ουσία, βρίσκοντας ξανά τον δρόμο προς τα δίχτυα στο 24’. Η πίεση ψηλά έφερε το κλέψιμο και την ασίστ του Οζντόεφ στον Πέλκα, και ο τελευταίος με ψύχραιμο πλασέ έκανε το 0-2.



Το δεύτερο γκολ έφερε ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους φιλοξενούμενους που απείλησαν άλλες τρεις φορές μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου. Στο 37’ με σουτ του Τάισον που βρήκε στον Ζίβκοβιτς και κατέληξε άουτ, στο 39’ με ωραίο πλασέ του Πέλκα που δε βρήκε στόχο, και στο 45’ με κεφαλιά του Πέλκα που έφυγε επίσης εκτός εστίας. Έτσι, το 0-2 παρέμεινε.



Με μία αλλαγή, τον Σαλσέδο στη θέση του Θεοδοσουλάκη, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο για τις δυο ομάδες. Η αναμέτρηση θα είχε πάρει άλλη μορφή στο 47’ όταν ο Χριστογεώργος αποβλήθηκε από τον Ευαγγέλου για μαρκάρισμα στον Γιακουμάκη, αλλά μέσω VAR ο Έλληνας φορ εντοπίστηκε σε θέση οφσάιντ.



Ο ΠΑΟΚ είχε την ευκαιρία να τελειώσει οριστικά το ματς στο 65’. Ο Νους έκανε χέρι σε σουτ του Μιχαηλίδη, ο Ευαγγέλου έδωσε το πέναλτι, αλλά ο Χριστογεώργος απέκρουσε την εκτέλεση του Ζίβκοβιτς διατηρώντας το σκορ στο 0-2.



Ο Λουτσέσκου φρέσκαρε την ομάδα του στο 67’ ρίχνοντας στο ματς τούς Ιβανούσετς-Τσάλοφ, με τον Ρώσο μάλιστα να χάνει μια καλή ευκαιρία λίγα λεπτά αργότερα.



Με τον Δικέφαλο να μην «καθαρίζει» το ματς, ο ΟΦΗ καταφέρει να ξαναμπεί σε αυτό στο 75’. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Νους με δυνατό γυριστό σουτ νίκησε τον Παβλένκα και έκανε το 1-2.



Οι γηπεδούχοι πήραν ψυχολογία με τη μείωση του σκορ και πίεσαν περισσότερο. Στο 78’ ο Μπόρχα σούταρε άουτ, ενω στο 80’ ο ίδιος παίκτης έκανε το τελείωμα, η μπάλα κόντραρε και έφυγε ελάχιστα έξω.



Ο ΠΑΟΚ πέρασε δύσκολες στιγμές, έτσι στη συνέχεια κράτησε περισσότερο την μπάλα στα πόδια του, στο 88’ έχασε μια ευκαιρία με σουτ του Ζίβκοβιτς, και πήρε τελικά τη νίκη με 1-2.



Γκολ: 75' Νους - 10' Οζντόεφ, 24' Πέλκας



Χαμένο πέναλτι: 66' Ζίβκοβιτς



Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου



Κίτρινες: 32' Καραχάλιος, 84' Σαλσέδο - 42' Μπάμπα Ράχμαν



Κόκκινες:-



ΟΦΗ (Μίλαν Ράσταβατς): Χριστογεώργος, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος (69' Νέιρα), Ανδρούτσος, Φούντας (69' Ράκονιατς), Νους (91' λ.τρ. Φαϊτάκης), Σενγκέλια (89' Αποστολάκης), Θεοδοσουλάκης (46' Σαλσέδο).



ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Κένι, Λόβρεν, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεβ, Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Πέλκας (67' Ιβανούσετς), Τάισον (90' Καμαρά), Γιακουμάκης (67' Τσάλοβ).



Πηγή: Athletiko.gr