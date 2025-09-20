Άσφαιρος ο ΠΑΟΚ, «χρυσό» βαθμό ο Παναιτωλικός στην Τούμπα (0-0)

Στο γήπεδο της Τούμπας ο ΠΑΟΚ παρουσίασε έντονη διάθεση από τα πρώτα λεπτά, κρατώντας σχεδόν αποκλειστικά την κατοχή, όμως το πολυπόθητο γκολ δεν ήρθε ποτέ. Η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου παρατάχθηκε με όλα τα βασικά της όπλα, έχασε ωστόσο νωρίς τον Πέλκα λόγω τραυματισμού, γεγονός που άλλαξε τις ισορροπίες στη μεσοεπιθετική λειτουργία.



Οι «ασπρόμαυροι» δημιούργησαν πολλές καλές στιγμές κυρίως με τους Ζίβκοβιτς, Γιακουμάκη και Οζντόεφ, αλλά ο Τσάβες φρόντισε με καθοριστικές επεμβάσεις να διατηρήσει ανέπαφη την εστία του Παναιτωλικού. Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη, παίζοντας πιο συντηρητικά, έψαξε την κόντρα και λίγο έλειψε να σοκάρει το κοινό με γκολ του Άλεξιτς, το οποίο τελικά ακυρώθηκε έπειτα από παρέμβαση του VAR για φάουλ στον Γιακουμάκη.



Στο τελευταίο δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ είχε αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Γκαρθία, όμως ούτε οι κεφαλιές των Καμαρά και Γιακουμάκη ούτε οι προσπάθειες των Ντεσπόντοφ και Κεντζιόρα άλλαξαν το σκορ. Έτσι, οι γηπεδούχοι κατέγραψαν την πρώτη τους απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα και δεύτερη συνεχόμενη γκέλα (4-1 με τον Λεβαδειακό στο κύπελλο) , παρά τη σαφή υπεροχή τους στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παναιτωλικός φεύγει από την Τούμπα με έναν πολύτιμο βαθμό.



Οι συνθέσεις:

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Παβλένκα, Σάστρε, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (Καμαρά 72’), Ζίβκοβιτς (Ντεσπόντοφ 72’), Τάισον, Πέλκας (Κωνσταντέλιας 16’), Γιακουμάκης (Τσάλοφ 86’).

Παναιτωλικός (Γιάννης Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Μανρίκε, Σιέλης, Κόγιτς (Μπουχαλάκης 58’), Κουντούρης, Μίχαλακ, Μπελεβώνης (Ενκολόλο 58’), Εστεμπάν, Αγκίρε (Άλεξιτς 72’).