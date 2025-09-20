Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την «γκέλα» του ΠΑΟΚ
Η εικόνα του πρωταθλήματος μετά τη 4η αγωνιστική, με τον ΠΑΟΚ να «κολλά» και τους Βόλο και Άρη να κερδίζουν.
Η 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League πρόσφερε έντονες συγκινήσεις και σημαντικά αποτελέσματα που αλλάζουν τα δεδομένα στη βαθμολογία. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να «σπάσει» την άμυνα του Παναιτωλικού και έμεινε στο 0-0, χάνοντας τους πρώτους του βαθμούς στη σεζόν. Αντίθετα, ο Βόλος πήρε πολύτιμη νίκη απέναντι στον Αστέρα AKTOR στο Πανθεσσαλικό με 2-1, σε ματς που είχε ρυθμό και φάσεις. Στο Αγρίνιο, ο Άρης «ξεκλείδωσε» την Κηφισιά λίγο πριν το φινάλε, χάρη σε τέρμα του Μιζεουί στο 87’, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία. Την ίδια ώρα, Πανσερραϊκός και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, μοιράζοντας από έναν βαθμό. Με αυτά τα αποτελέσματα, η κορυφή παραμένει ρευστή, οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ομάδες μπαίνουν σε κρίσιμη καμπή ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.
Η Βαθμολογία:
- ΠΑΟΚ 10 *
- Ολυμπιακός 9
- ΑΕΚ 9
- Άρης 9 *
- Βόλος 9 *
- Λεβαδειακός 4
- Ατρόμητος 4 *
- Κηφισιά 4 *
- Παναιτωλικός 4 *
- ΟΦΗ 3
- ΑΕΛ 2
- Παναθηναϊκός 1
- Αστερας AKTOR 1 *
- Πανσερραϊκός 1 *
Με αστερίσκο οι ομάδες με ματς παραπάνω
Το πρόγραμμα της Κυριακής 21/9
- ΑΕΛ-ΑΕΚ 17:30
- Λεβαδειακός-ΟΦΗ 18:00
- Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 21:00