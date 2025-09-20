Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την «γκέλα» του ΠΑΟΚ

Η 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League πρόσφερε έντονες συγκινήσεις και σημαντικά αποτελέσματα που αλλάζουν τα δεδομένα στη βαθμολογία. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να «σπάσει» την άμυνα του Παναιτωλικού και έμεινε στο 0-0, χάνοντας τους πρώτους του βαθμούς στη σεζόν. Αντίθετα, ο Βόλος πήρε πολύτιμη νίκη απέναντι στον Αστέρα AKTOR στο Πανθεσσαλικό με 2-1, σε ματς που είχε ρυθμό και φάσεις. Στο Αγρίνιο, ο Άρης «ξεκλείδωσε» την Κηφισιά λίγο πριν το φινάλε, χάρη σε τέρμα του Μιζεουί στο 87’, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία. Την ίδια ώρα, Πανσερραϊκός και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, μοιράζοντας από έναν βαθμό. Με αυτά τα αποτελέσματα, η κορυφή παραμένει ρευστή, οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ομάδες μπαίνουν σε κρίσιμη καμπή ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Η Βαθμολογία:

ΠΑΟΚ 10 * Ολυμπιακός 9 ΑΕΚ 9 Άρης 9 * Βόλος 9 * Λεβαδειακός 4 Ατρόμητος 4 * Κηφισιά 4 * Παναιτωλικός 4 * ΟΦΗ 3 ΑΕΛ 2 Παναθηναϊκός 1 Αστερας AKTOR 1 * Πανσερραϊκός 1 *

Με αστερίσκο οι ομάδες με ματς παραπάνω

Το πρόγραμμα της Κυριακής 21/9