Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά την «γκέλα» του ΠΑΟΚ

Η εικόνα του πρωταθλήματος μετά τη 4η αγωνιστική, με τον ΠΑΟΚ να «κολλά» και τους Βόλο και Άρη να κερδίζουν.

Η 4η αγωνιστική της Stoiximan Super League πρόσφερε έντονες συγκινήσεις και σημαντικά αποτελέσματα που αλλάζουν τα δεδομένα στη βαθμολογία. Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να «σπάσει» την άμυνα του Παναιτωλικού και έμεινε στο 0-0, χάνοντας τους πρώτους του βαθμούς στη σεζόν. Αντίθετα, ο Βόλος πήρε πολύτιμη νίκη απέναντι στον Αστέρα AKTOR στο Πανθεσσαλικό με 2-1, σε ματς που είχε ρυθμό και φάσεις. Στο Αγρίνιο, ο Άρης «ξεκλείδωσε» την Κηφισιά λίγο πριν το φινάλε, χάρη σε τέρμα του Μιζεουί στο 87’, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία. Την ίδια ώρα, Πανσερραϊκός και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1, μοιράζοντας από έναν βαθμό. Με αυτά τα αποτελέσματα, η κορυφή παραμένει ρευστή, οι ισορροπίες αλλάζουν και οι ομάδες μπαίνουν σε κρίσιμη καμπή ενόψει της συνέχειας του πρωταθλήματος.

Η Βαθμολογία:

  1. ΠΑΟΚ 10 *
  2. Ολυμπιακός 9
  3. ΑΕΚ 9
  4. Άρης 9 *
  5. Βόλος 9 *
  6. Λεβαδειακός 4
  7. Ατρόμητος 4 *
  8. Κηφισιά 4 *
  9. Παναιτωλικός 4 *
  10. ΟΦΗ 3
  11. ΑΕΛ 2
  12. Παναθηναϊκός 1
  13. Αστερας AKTOR 1 *
  14. Πανσερραϊκός 1 *

Με αστερίσκο οι ομάδες με ματς παραπάνω

Το πρόγραμμα της Κυριακής 21/9

  • ΑΕΛ-ΑΕΚ 17:30
  • Λεβαδειακός-ΟΦΗ 18:00
  • Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 21:00

