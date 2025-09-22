Η αλλαγή στην φυσούνα της Λεωφόρου που κανείς δεν πρόσεξε

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στην ιστορική του έδρα, το «Απόστολος Νικολαΐδης» για τα ματς του πρωταθλήματος και του Κυπέλλου και για να μπορεί η ομάδα να αγωνιστεί εκεί έπρεπε να γίνουν βελτιωτικά έργα.

Πράγματι, όσοι έχουν βρεθεί φέτος στη Λεωφόρο βλέπουν ορισμένες αλλαγές στο γήπεδο, αλλαγές που επιτρέπουν να πραγματοποιούνται ποδοσφαιρικοί αγώνες, το χορτάρι είναι σε καλή κατάσταση, ενώ και εντός αποδυτηρίων έχει γίνει αρκετή δουλειά. Σε όλους τους χώρους.

Και σε αυτούς των γηπεδούχων και στα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων, αλλά και στους κοινόχρηστους χώρους των ομάδων, όπως είναι η φυσούνα.

Μία απ' αυτές τις αλλαγές που φαίνεται και από τη φωτογραφία του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ όταν βγαίνει προς τον αγωνιστικό χώρο πριν το μεγάλο ντέρμπι αιωνίων, είναι η φωτεινή ταμπέλα που βρίσκεται εκεί.

Eurokinissi

Όπως βλέπετε στη φωτογραφία, υπάρχει η επιγραφή «Athens» με ένα μεγάλο τριφύλλι στη μέση, καθώς ο Παναθηναϊκός θέλει να διατηρεί ακέραιους τους δεσμούς του με την πόλη του, την Αθήνα.