Ολυμπιακός: Ο Σιπιόνι έπαιξε με το μαχαίρι στα δόντια και έστειλε μήνυμα ενδεκάδας στον Μεντιλίμπαρ

Ο Ολυμπιακός, έφυγε «αλώβητος» (1-1) από τη «Λεωφόρο» χάρη στο γκολ του Αγιούμπ Ελ Καμπί στο 90+2' της αναμέτρησης και υποχρεώθηκε στην πρώτη του ισοπαλία στη φετινή Stoiximan Super ενώ στην αντίπερα όχθη ο Παναθηναϊκός, δεν κατάφερε για τρίτο διαδοχικό αγώνα στο πρωτάθλημα να πάρει τη νίκη, προβληματίζοντας για ακόμη μια φορά με την «σοκαριστική» του εικόνα στο τελευταίο εικοσάλεπτο του χθεσινού ντέρμπι.

Δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη ανάλυση για να καταλάβει κανείς ότι τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες την έκαναν οι παίκτες που πέρασαν ως αλλαγή στο χορτάρι, αλλά υπήρχε και ένας, οποίος παρόλο που είχε αγωνιστεί ελάχιστα στα προηγούμενα παιχνίδια και δεν είχε προλάβει να δείξει την αξία του, πήρε φανέλα βασικού από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τον δικαίωσε στο 100%.

Ο λόγος για τον Λορέντσο Σιπιόνι. Ο 21χρονος Αργεντίνος μέσος, έγινε ο «πυλώνας» του άξονα του Ολυμπιακού για 70 λεπτά που αγωνίστηκε και κέρδισε με το σπαθί του την υποψηφιότητα για θέση στη βασική ενδεκάδα. Πιο αναλυτικά ο λατινοαμερικάνος, που είχε αγωνιστεί μόλις ένα λεπτό κόντρα στον Βόλο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και 15 λεπτά κόντρα στον Πανσερραϊκό, ήταν ο πιο έτοιμος από ολόκληρη την μεσοεπιθετική γραμμή των «ερυθρόλευκων» και το απέδειξε και στον αγωνιστικό χώρο καθώς σε 68 λεπτά συμμετοχής είχε 48 επαφές με τη μπάλα, 29/32 (94%) εύστοχες μεταβιβάσεις, 2/3 πετυχημένες ντρίμπλες, 9/17 κερδισμένες μονομαχίες, 4 τάκλιν, 1 κόψιμο και 2 κερδισμένα φάουλ.

Αν μη τι άλλο το πρώτο δείγμα γραφής του ως βασικός στην ομάδα του Μεντιλίμπαρ, ήταν πάρα πολύ καλό και όπως όλα δείχνουν ο «Λόλο» δημιουργεί «πονοκέφαλο» στον Βάσκο τεχνικό για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League όπου η πειραϊκή ομάδα θα φιλοξενηθεί στο «Emirates» από την Άρσεναλ.