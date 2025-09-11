ΑΕΚ: Στην πόρτα της εξόδου ο Μαρσίαλ - Θετικός για Μοντερέι, μέσα στη μέρα οι τελικές εξελίξεις

Μακριά από την ΑΕΚ φαίνεται να είναι το μέλλον του Αντονί Μαρσιάλ. Ο Γάλλος επιθετικός είναι πολύ πιθανό να συνεχίσει την καριέρα του στη μεξικανική Μοντερέι, η οποία κινείται δυναμικά για την απόκτησή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ποδοσφαιριστής είναι θετικός στο ενδεχόμενο να μετακινηθεί στον μεξικανικό σύλλογο, καθώς ενδέχεται να λάβει το ίδιο συμβόλαιο με αυτό που είχε στην ΑΕΚ, δηλαδή 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, καθώς τα χρονικά περιθώρια είναι στενά, αφού η μεταγραφική περίοδος στο Μεξικό ολοκληρώνεται το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου, την ίδια μέρα με την Ελλάδα. Ο Μαρσιάλ, ο οποίος έχει συμβόλαιο με την Ένωση μέχρι το καλοκαίρι του 2027, φέτος αγωνίστηκε μόνο στο πρώτο ματς με τη Χάποελ Μπερ Σεβά, ενώ στα υπόλοιπα παιχνίδια έμεινε εκτός λίστας. Όλα δείχνουν ότι η μεταγραφή του στη Μοντερέι είναι θέμα χρόνου.

Να θυμήσουμε ότι το πρωί υπήρχε δημοσίευμα από το μεξικό πως η Πούμας μιλά με τον Μαρσιάλ. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Σέσαρ Λουίς Μέρλο, η Πούμας εκδήλωσε ενδιαφέρον για τον Γάλλο επιθετικό, αλλά το υψηλό συμβόλαιο του παίκτη φαίνεται ότι αποτέλεσε εμπόδιο, καθώς ο Μαρσιάλ δεν ήθελε να δεχθεί μείωση των αποδοχών του προκειμένου να υπογράψει στους «Φελίνος».