Η Αλ Σαμπάμπ προσπάθησε να αγοράσει τον Μορόν από τον Άρη με τα λεφτά του... Ποντένσε

Το όνομα του Λορέν Μορόν βρέθηκε στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες λόγω του ενδιαφέροντος της Αλ Σαμπάμπ, ωστόσο ο Ισπανός επιθετικός θα συνεχίσει κανονικά την καριέρα του στον Άρη.

Ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας, με τον συμπατριώτη του Ιμανόλ Αλγκουασίλ στον πάγκο, κατέθεσε επίσημη πρόταση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ για τον 31χρονο φορ. Η προσφορά ωστόσο απείχε πολύ από τις απαιτήσεις των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι δεν μπήκαν καν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης και την απέρριψαν άμεσα.

Η Αλ Σαμπάμπ θέλησε ουσιαστικά να... επενδύσει στον Ισπανό φορ τα χρήματα που εξοικονόμησε από τον δανεισμό του Ποντένσε στον Ολυμπιακό, με τους Πειραιώτες να καλύπτουν ένα σημαντικό ποσό από το συμβόλαιο του Πορτογάλου εξτρέμ στην ομάδα της Σαουδικής Αραβίας. Ωστόσο, η μεταγραφή δεν προχώρησε, καθώς τόσο ο Άρης όσο και ο ίδιος ο παίκτης δεν ικανοποιήθηκαν από την πρόταση.

Καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη έπαιξε και η στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή, ο οποίος δεν έδειξε διάθεση να μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία. Ο Ισπανός επιθετικός μετρά ήδη 81 συμμετοχές με τη φανέλα των Θεσσαλονικέων, έχοντας πετύχει 41 γκολ και μοιράσει 6 ασίστ, αποτελώντας την «αιχμή του δόρατος» στην επίθεση της ομάδας. Τον τελευταίο καιρό δημοσιεύματα έβλεπαν το μέλλον του Μορόν μακριά από τον Άρη και την Θεσσαλονίκη, όμως από ότι φαίνεται ο «κίλερ» των «κιτρινόμαυρων» θα παραμείνει στο ρόστερ, υπό τις οδηγίες πλέον του Μανόλο Χιμένεθ.