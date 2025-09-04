Οριστικά στον Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ - Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη ο Ισπανός τεχνικός

Ο Άρης βρήκε στο πρόσωπο του Μανόλο Χιμένεθ τον προπονητή που θα καθοδηγήσει την ομάδα στη νέα εποχή μετά το τέλος της συνεργασίας με τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Ο 60χρονος Ανδαλουσιανός κόουτς θα αφιχθεί στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Παρασκευής (5/9), συνοδευόμενος από το επιτελείο του που αποτελείται από τέσσερις συνεργάτες. Η έλευσή του θα σηματοδοτήσει και την έναρξη του σχεδιασμού ενόψει των επίσημων υποχρεώσεων σε πρωτάθλημα και Κύπελλο.



Ο Χιμένεθ, γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τις τέσσερις θητείες του στον πάγκο της ΑΕΚ, έρχεται για πέμπτη φορά στη χώρα μας, αυτή τη φορά με τα «κιτρινόμαυρα» της Θεσσαλονίκης. Εκεί θα συναντήσει δύο γνώριμους ποδοσφαιριστές από την κοινή τους πορεία στον ΑΠΟΕΛ, τον Γαλανόπουλο και τον Δώνη.



Η προπονητική του διαδρομή ξεκίνησε από τα τμήματα υποδομής της Σεβίλλης, με την οποία αργότερα ανέλαβε και την πρώτη ομάδα, φτάνοντας ως τους «16» του Champions League. Η πιο λαμπρή στιγμή της καριέρας του στην Ελλάδα ήταν η κατάκτηση του Κυπέλλου με την ΑΕΚ το 2011 και, φυσικά, το πρωτάθλημα του 2018 μετά από 24 χρόνια αναμονής για την Ένωση. Παράλληλα, μέτρησε και ευρωπαϊκές επιτυχίες, όπως η αήττητη πορεία στους ομίλους του Europa League τη σεζόν 2017-18.



Εκτός Ελλάδας έχει δουλέψει σε Ισπανία, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ουρουγουάη και Κύπρο, με τελευταίο σταθμό τον ΑΠΟΕΛ, όπου παρέμεινε ως τον περασμένο Μάρτιο.



