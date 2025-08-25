Σπορ Άρης Μεταγραφές Ποδόσφαιρο

Άρης: Σπουδαία μεταγραφή, κλείνει τον Γαλανόπουλο για δύο χρόνια

Ο Άρης έκλεισε τον Κώστα Γαλανόπουλο με διετές συμβόλαιο, ενισχύοντας τη μεσαία γραμμή και προσθέτοντας ποιότητα στο ρόστερ του.

Μια σημαντική κίνηση ολοκλήρωσε λίγο πριν το φινάλε της μεταγραφικής περιόδου ο Άρης, συμφωνώντας με τον Κώστα Γαλανόπουλο για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Έλληνας μέσος αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στη Θεσσαλονίκη, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, προκειμένου να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του. Ο Μαρίνος Ουζουνίδης θα τον υπολογίζει άμεσα, με πιθανότερο σενάριο να πάρει χρόνο συμμετοχής μετά τη διακοπή των πρωταθλημάτων για τις Εθνικές ομάδες.

Ο 26χρονος χαφ, που έμεινε ελεύθερος από τον ΑΠΟΕΛ τον Ιούνιο, καλύπτει ιδανικά το κενό στη θέση του αμυντικού μέσου. Ο Ουζουνίδης γνωρίζει καλά τις δυνατότητές του, αλλά και τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση, στοιχείο που δίνει στον Άρη ασφάλεια.

Επιπλέον, ο Γαλανόπουλος «κουμπώνει» στην πολιτική ελληνοποίησης του ρόστερ, ενώ η εμπειρία του από τα αποδυτήρια μιας μεγάλης ομάδας (AEK) θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα για την ισορροπία και τη συνοχή της ομάδας.

