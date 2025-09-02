Ποντένσε: «Αισθάνομαι τέλεια που είμαι στο σπίτι μου, θα θυμάμαι την υποδοχή για όλη μου τη ζωή»

Ο Ολυμπιακός «πυροδότησε» τη «βόμβα» και έφερε στον Πειραιά τον Ντανιέλ Ποντένσε, με περισσότερους από 2.000 φιλάθλους των «ερυθρόλευκων» να κατακλύζουν το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» για την υποδοχή του 29χρονου εξτρέμ.

Τις επόμενες ώρες ο Ποντένσε, πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε σήμερα (2/9) και επίσημα την απόκτηση του από την Αλ Σαμπάμπ. Στη συνέχεια ο Πορτογάλος «ζογκλέρ» επισκέφθηκε το νέο υπερσύγχρονο μουσείο της ομάδας, ξεσπώντας σε κλάματα, όταν είδε σε εικόνες και βίντεο τις στιγμές που έχει ζήσει στον Ολυμπιακό με αποκορύφωμα την κατάκτηση του UEFA Conference League το 2024.

Ωστόσο το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας του Πειραιά μίλησε στην κάμερα της ομάδας και δήλωσε πως αισθάνεται τέλεια που βρίσκεται στο «σπίτι» του και θα θυμάται την υποδοχή του στο αεροδρόμιο σε όλη του τη ζωή.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ντάνιελ Ποντένσε:

Για την υποδοχή του: «Για να είμαι ειλικρινής, δεν περίμενα τέτοια υποδοχή. Είναι η τρίτη φορά που έρχομαι δεν τη περίμενα. Ήταν τόσο τρελή η υποδοχή, με έκαναν να νιώσω πολύ καλά. Είμαι ευγνώμων για πάντα και θα το θυμάμαι όλη μου την ζωή.»

Για την ιστορική κατάκτηση του Europa Conference League: «Πάντα ξαναβλέπω τα βίντεο από τον τελικό του Conference League, από εκείνη την χρονιά. Ήταν μία τεράστια σεζόν για εμάς. Συνηθίζω, λοιπόν να βλέπω βίντεο και μαζί με τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, γιατί για εμάς εκείνες οι στιγμές ήταν υπέροχες. Οι ιστορίες από τότε είναι αρκετές. Όμως, αυτή που πάντα λέω στους φίλους μου και την οικογένειά μου είναι πως τη μέρα που παίζαμε εκτός έδρας με τη Μακάμπι, έκανα θεραπεία με έναν από τους φυσιοθεραπευτές της ομάδας. Μου λέει: «Πώς το βλέπεις? Είναι δύσκολο έτσι;» Τότε τον κοίταξα και του είπα: «Δύσκολο, αλλά τότε γιατί ήρθαμε εδώ; Δεν είναι δύσκολο, αν βάλουμε δύο γκολ, θα κερδίσουμε εύκολα».

Εκείνος τρελάθηκε. Τελικά βάλαμε τα δύο γκολ και μετά ήταν ένα εύκολο παιχνίδι στο τέλος. Αυτό, νομίζω δείχνει την πίστη μας, γιατί μετά το 1-4 στην έδρα μας, οι πιθανότητες να μην περάσουμε ήταν το 99%. Μετά, όμως, όλα είχαν να κάνουν με το πόσο θα πιστεύαμε και θα παλεύαμε. Ήταν ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ως ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, που για πρώτη φορά κέρδισε ένα τέτοιο τρόπαιο, κάτι που δεν είχε ξανά συμβεί και δεν ξέρω αν θα ξανά συμβεί ποτέ, ως τώρα ήταν η καλύτερη στιγμή της καριέρας μου»

Και κατέληξε: «Πάντα θυμάμαι τις βραδιές που έπαιξα για πρώτη φορά στο Champions League, τη δεύτερή μου χρονιά εδώ. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα ξανά παίξω στο Champions League, απέναντι σε μεγάλες ομάδες και επίσης πιστεύω πως υπάρχουν αρκετές πιθανότητες να πετύχουμε.

Είναι τα πάντα (η αγάπη του κόσμου). Δεν έχει να κάνει μόνο με το ποδόσφαιρο αλλά και με τη ζωή μας. Όταν είσαι στο σπίτι σου και νιώθεις καλά, τότε αποδίδεις καλά, όταν είσαι πραγματικά ευτυχισμένος. Είμαι εδώ όχι μόνο με την οικογένειά μου, αλλά και με την δεύτερη οικογένειά μου. Αυτό είναι ό,τι σημαντικότερο στην ζωή μου. Για αυτό είμαι εδώ. Καθώς επίσης και για το ποδόσφαιρο. Μου έλειψε πολύ το να διεκδικώ τίτλους. Επίσης για τον κόσμο μας, ήταν ένας τρόπος να τους προσφέρω ευτυχία».