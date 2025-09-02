Δάκρυσε ο Ποντένσε στην επιστροφή του στο μουσείο του Ολυμπιακού (vid)

Ο Ντάνιελ Ποντένσε, έγινε και επίσημα «ερυθρόλευκος» με τον Πορτογάλο «ζογκλέρ» να φτάνει εν μέσω αποθέωσης από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού, στο «Ελ. Βενιζέλος» το βράδυ της Δευτέρας (1/9) και μια μέρα αργότερα η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτησή του ενώ λίγο αργότερα ο 29χρονος μεσοεπιθετικός επισκέφθηκε το νέο υπερσύγχρονο μουσείο της ομάδας του Πειραιά, όπου φωτογραφήθηκε με τα τρόπαιο του συλλόγου και δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυα του.

Επιπλέον ο πρώην παίκτης της Αλ Σαμπάμπ, επισκέφθηκε και την αίθουσα που είναι ειδικά αφιερωμένη στην κατάκτηση του Conference League το 2024, και με ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα η ΠΑΕ Ολυμπιακός δημοσίευσε με την παρουσία του Ποντένσε στο μουσείο της ομάδας.

Θυμίζουμε ότι ο Ποντένσε, μετά την ιστορική σεζόν κατά την οποία ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Conference League, μεταγράφηκε τον Σεπτέμβριο του 2024 στην Αλ Σαμπάμπ, με την ομάδα να καταβάλλει πέντε εκατομμύρια ευρώ στη Γουλβς για την απόκτησή του. Κατά τη μία σεζόν που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Αλ Σαμπάμπ, ο Πορτογάλος εξτρέμ σημείωσε τρία γκολ και μοίρασε οκτώ ασίστ σε 21 συμμετοχές.