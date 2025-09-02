Ποιος είναι ο πρώην «ερυθρόλευκος», Άντζελο Σίνα που απέκτησε ο ΠΑΣ Γιάννινα

Στον ΠΑΣ Γιάννινα θα συνεχίσει την καριέρα του ο Άντζελο Σίνα, με τον 21χρονο τερματοφύλακα να παραχωρείται στην ομάδα των Ιωαννίνων με τη μορφή δανεισμού από τη Ρίο Άβε. Ο νεαρός γκολκίπερ μπορεί να επέλεξε έναν σύλλογο που αγωνίζεται στη Super League 2 αλλά έχει αφήσει το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό κοινό καθώς ήταν από τους πρωταγωνιστές της ομάδας νέων του Ολυμπιακού που κατέκτησε το UEFA Youth League το 2024.

Χαρακτηριστικό είναι και το γεγονός πως ο Σίνα, ήταν από τους κορυφαίους τερματοφύλακες στη διοργάνωση, κρατώντας πέντε φορές ανέπαφη την εστία του σε εννιά αναμετρήσεις και μαζί με την τρομερή απόδοση και των υπόλοιπων παικτών της ομάδας, έφτασε τον Ολυμπιακό στη κορυφή της Ευρώπης και έγραψε με «χρυσά γράμματα» το όνομά του στα βιβλία ιστορίας της ομάδας.

Εκτός από το ευρωπαϊκό τρόπαιο που κατέκτησε, με την ομάδα U19 του Πειραιά πανηγύρισε και δυο πρωταθλήματα (2023-2024) και το καλοκαίρι του 2024 παραχωρήθηκε ως δανεικός στη Ρίο Άβε. Με την πορτογαλική ομάδα αγωνίστηκε εννιά φορές και σήμερα (2/9) ο ΠΑΣ Γιάννινα, ανακοίνωσε την απόκτηση του με τον Αλβανό γκολκίπερ.