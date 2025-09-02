Ολυμπιακός: Αυτά είναι τα νούμερα που επέλεξαν Ταρέμι και Μάνσα

Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ένα «ονειρικό» μεταγραφικό τριήμερο, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση των Μεχντί Ταρέμι, Γκουστάβο Μάνσα και Ντανιέλ Ποντένσε, με τον Πορτογάλο να φτάνει το βράδυ της Δευτέρας στην Αθήνα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και σήμερα (2/9) μετά τη ξενάγηση του στο νέο υπερσύγχρονο μουσείο της ομάδας επέλεξε και τον αριθμό που θα φορέσει και αυτός δεν θα μπορούσε να ήταν άλλος από το συνδεδεμένο μαζί του «56».

Ο Ποντένσε είχε επιλέξει τον συγκεκριμένο αριθμό και στις προηγούμενες θητείες του στον Ολυμπιακό (2018-2019) - (2023-2024) και έτσι στην τρίτη του θητεία στην ομάδα του Πειραιά επέλεξε ξανά τον ίδιο αριθμό. Εκτός όμως από τον Πορτογάλο, τα νούμερα τους επέλεξαν και ο Μεχντί Ταρέμι με τον Γκουστάβο Μάνσα.

Ο Ιρανός στράικερ που πήρε μεταγραφή από την Ίντερ στον Ολυμπιακό, επέλεξε τον αριθμό «99» ενώ ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός επέλεξε το νούμερο «39».

Αναλυτικά τα νούμερα των παικτών του Ολυμπιακού

Τερματοφύλακες: 1. Πασχαλάκης, 31.Μπότης, 88. Τζολάκης.



Αμυντικοί: 3. Ορτέγκα, 4. Μπιανκόν, 5. Πιρόλα, 6. Καλογερόπουλος, 20. Κοστίνια, 21. Βέζο, 23. Ροντινέι, 39. Γκουστάβο Μάντσα, 45. Ρέτσος, 70. Μπρούνο.

Μέσοι: 8. Νασιμέντο, 10. Μαρτίνς, 14. Γκαρθία, 16. Σιπιόνι, 22. Τσικίνιο, 27. Στρεφέτσα, 32. Έσε, 56. Ποντένσε, 67. Λιατσικούρας, 80. Πνευμονίδης, 90. Καμπελά, 96. Μουζακίτης, 97. Γιαζίτσι.



Επιθετικοί: 9. Ελ Κααμπί, 11. Γιάρεμτσουκ, 99. Ταρέμι.