Μέχντι Ταρέμι: «Είμαι εδώ για να κάνω τους οπαδούς του Ολυμπιακού ευτυχισμένους»

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιρανού διεθνή επιθετικού, Μέχντι Ταρέμι. Ο 33χρονος άσος, ο οποίος είχε κάνει μια σπουδαία καριέρα πριν έρθει στην Ελλάδα σε Ίντερ και Πόρτο, πραγματοποίησε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης των πειραιωτών, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για τη μεταγραφή και υποσχόμενος να παλέψει για την ερυθρόλευκη φανέλα.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ», δήλωσε ο Ταρέμι. «Ξέρω ότι ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος, με υψηλές απαιτήσεις και παθιασμένους φιλάθλους. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να τους κάνω ευτυχισμένους και να παλέψω για τίτλους μέσα και έξω από το γήπεδο».

Ο Ταρέμι έφτασε στην Αθήνα το πρωί, πέρασε με επιτυχία τις ιατρικές εξετάσεις και αμέσως μετά υπέγραψε το συμβόλαιό του, ενώ λίγη ώρα αργότερα η ΠΑΕ δημοσίευσε βίντεο με τις πρώτες του δηλώσεις στο Olympiacos TV.

Με την απόκτηση του Ταρέμι, ο Ολυμπιακός ενισχύει σημαντικά την επιθετική του γραμμή, προσθέτοντας εμπειρία και ποιότητα στο ρόστερ του, με στόχο την επίτευξη των στόχων του σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ σε αυτόν τον μεγάλο σύλλογο. Ξέρω καλά την ομάδα από το παρελθόν. Είναι ένας πολύ μεγάλος σύλλογος και γι’ αυτό είμαι εδώ.



Το Champions League είναι μία από τις μεγαλύτερες διοργανώσεις του κόσμου και όλοι θέλουν να παίξουν σε αυτήν. Για κάθε ποδοσφαιριστή είναι ένα όνειρο να παίξει εκεί. Είμαστε ο Ολυμπιακός, ένας μεγάλος σύλλογος και θα παλέψουμε για αυτά τα παιχνίδια του Champions League. Μπορούμε να κάνουμε τους φιλάθλους μας ευτυχισμένους, θα παλέψουμε γι’ αυτούς.



Είναι μεγάλη μου χαρά. Γνωρίζω πολλά για τους οπαδούς του Ολυμπιακού και έχω να σας πω μία ιστορία γι’ αυτό. Όταν με κάλεσαν από τον Ολυμπιακό, είχα μαζί τους μία κλήση zoom, στην οποία προσπάθησαν να μου εξηγήσουν πράγματα για τον Ολυμπιακό. Τότε τους διέκοψα και τους είπα ότι δεν χρειάζεται να μου εξηγήσουν τίποτα, διότι ξέρω ήδη πολλά για τον Ολυμπιακό. Ξέρω ποιος έπαιζε για τον Ολυμπιακό και ποιοι είναι οι οπαδοί του. Γιατί ο Ολυμπιακός είναι ένας μεγάλος σύλλογος. Ήρθα λοιπόν εδώ για να βοηθήσω απλώς την ομάδα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να κάνω ευτυχισμένους τους οπαδούς και θα παλέψω γι’ αυτούς μέσα και έξω από το γήπεδο. Αυτός είναι ο στόχος μου.



Όπου και αν έχω βρεθεί, παίζω πάντα για τη νίκη. Οι ομάδες στις οποίες αγωνίστηκα ήταν οι καλύτερες στη χώρα τους. Γνωρίζω για την πίεση που υπάρχει από τους φιλάθλους. Πρέπει πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό κατά τη διάρκεια της σεζόν, γιατί οι οπαδοί έχουν προσδοκίες και περιμένουν από έναν επιθετικό να σκοράρει, να δίνει ασίστ και να κερδίζει τα παιχνίδια. Είμαι, λοιπόν, εδώ για να προσπαθήσω γι’ αυτούς και να τους κάνω ευτυχισμένους».