Champions League: Πόσους βαθμούς χρειάζεται ο Ολυμπιακός για να προκριθεί από την League Phase

Με την κλήρωση του Champions League να ολοκληρώνεται και τη σειρά και τις ημέρες των αγώνων να γίνεται γνωστή, ξεκίνησαν και οι προβλέψεις για την τελική κατάταξη της League Phase, στην οποία φυσικά συμμετέχει και ο Ολυμπιακός.

Ο υπερυπολογιστής της Opta προέβλεψε την τελική θέση κάθε ομάδας κατά προσέγγιση με τα αποτελέσματα να παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα όσον αφορά τη μάχη της 24άδας, στην οποία θα βρίσκονται οι «ερυθρόλευκοι». Συγκεκριμένα, η Opta θεωρεί ότι οι νταμπλούχοι Ελλάδας θα χάσουν την είσοδο στα playoffs του Champions League στο... νήμα, τοποθετώντας τους στην 26η θέση με 9,49 x-βαθμούς.

Οι θέσεις 1-8 θεωρούνται εξαιρετικά δύσκολες, καθώς εκεί θα βρεθούν πιθανότατα ομάδες με τεράστια δυναμική, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρτσελόνα, η Λίβερπουλ και η Μπάγερν. Έτσι, ο ρεαλιστικός στόχος της ομάδας του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι να τερματίσουν στις θέσεις 9-24, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τη συνέχεια της διοργάνωσης.

🇧🇪 Club Brugge ends on average with 10.3 pts on 24th place in our simulations. https://t.co/60eB5ha48P pic.twitter.com/q5OWrLReW8 — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 1, 2025

Το Football Meets Data, από την πλευρά του αναφέρει πως για το συγκεκριμένο το γκρουπ απαιτούνται 10,3 βαθμοί, όσους δηλαδή εκτιμάται ότι θα συγκεντρώσει η Μπριζ που θα πάρει την τελευταία... καλή θέση, την 24η δηλαδή, με τους «ερυθρόλευκους» να ακολουθούν στην 25η με 9,9.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού

Οι «ερυθρόλευκοι» θα ξεκινήσουν τις φετινές προσπάθειες διάκρισης στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση κόντρα στην Πάφος στις 17 Σεπτεμβρίου και το ολοκληρώνει στην Ολλανδία με τον Άγιαξ στις 28 Ιανουαρίου. Δύσκολος Οκτώβριος με τις εκτός έδρας αναμετρήσεις με Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα ενώ στις 16 Νοεμβρίου θα διεξαχθεί το μεγάλο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καραϊσκάκης».