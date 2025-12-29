ΠΑΟΚ: Συνεδρίαση με πλάνο τον εορτασμό των 100 χρόνων με διαδικτυακή παρουσία Ιβάν Σαββίδη

Η επιτροπή εορτασμού της ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε την πρώτη της συνεδρίαση το απόγευμα της Δευτέρας (29/12), με τον πρόεδρο της ομάδας, Ιβάν Σαββίδη, να δηλώνει το παρών.

Ο μεγαλομέτοχος του δικεφάλου έθεσε στόχο, πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες, και «να δείξουμε ότι θυμόμαστε ποιοι είμαστε και ποιο είναι το dna μας». Στην συνεδρίαση ακούστηκαν απόψεις για εκδηλώσεις που θα μπορούσαν να λάβουν χώρα μέσα στο 2026, και στην επόμενη συνομιλία θα καθοριστεί το τελικό πλάνο για να ξεκινήσει η επιχειρησιακή προετοιμασία των events.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ

«Με την παρουσία του Ιβάν Σαββίδη έγινε σήμερα η πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής για τον εορτασμό των 100 χρόνων του ΠΑΟΚ. Ο πρόεδρος της επιτροπής, Κώστας Βασιλόπουλος, παρουσίασε τα μέλη της επιτροπής στον πρόεδρο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Ο κ. Σαββίδης καλωσόρισε τα εξέχοντα μέλη της οικογένειας του ΠΑΟΚ, που «έχουν αποδείξει ότι είναι απ’ αυτούς που αληθινά αγαπούν και ζουν για τα συμφέροντα του ΠΑΟΚ» και σημείωσε ότι πέρα από τις αγωνιστικές επιτυχίες, ο στόχος είναι σ’ αυτή τη χρονιά των εορτασμών, να δείξουμε ότι θυμόμαστε ποιοι είμαστε και ποιο είναι το dna μας».

Κατά την διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης, που πραγματοποίησε η επιτροπή, έγινε η πρώτη καταγραφή απόψεων για τις δράσεις και τις εκδηλώσεις που θα διοργανωθούν καθ΄ όλη την διάρκεια του 2026.

Κοινή πεποίθηση όλων των μελών της 15μελους επιτροπής, είναι η ανάγκη, οι δράσεις και οι εκδηλώσεις να διαρκέσουν από την 1η Ιανουαρίου μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου του νέου έτους και το μήνυμα της συμπλήρωσης ενός αιώνα ζωής, να μεταδοθεί εντός κι εκτός συνόρων και να αγγίζει όσους νιώθουν ΠΑΟΚ.

Με τη σύμφωνη γνώμη του προέδρου της ΠΑΕ, Ιβάν Σαββίδη, η επιτροπή θα προχωρήσει στην επόμενη συνεδρίασή της, στην κατάθεση των προτάσεων προκειμένου να καθοριστεί το τελικό πλάνο και να ξεκινήσει η επιχειρησιακή προετοιμασία των events για τα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ.

Το σύνολο των εκδηλώσεων θα έχει ως στόχο την καταγραφή των αξιών και των ιδανικών που πρεσβεύει ο σύλλογος που ιδρύθηκε το 1926. Η πρώτη δράση θα αποτελέσει μια μίνι – έκπληξη, «καλωσορίσματος» του νέου έτους».