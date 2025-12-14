Παναθηναϊκός - Βόλος 2-1: Επιστροφή στις νίκες με σκόρερ Ντέσερς και ήρωα Λαφόν

O Παναθηναϊκός αν και τα... χρειάστηκε πήρε τη νίκη με 2-1 κόντρα στον Βόλο στη Λεωφόρο για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Το «τριφύλλι» προηγήθηκε με 2-0 με γκολ των Ντέσερς (5') και Μπακασέτα (πέναλτι 22'), είδε τον Βόλο να μείωνει στο 45+1' με τον Κόμπα (2-1) και τον Λαφόν να αποκρούει πέναλτι του Λάμπρου για την ισοφάριση με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου και πανηγυρίσε το τρίποντο μετά από την ισοπαλία (0-0) με την Βικτόρια Πλζεν αλλά και με την ΑΕΛ Novibet (2-2) στη Λάρισα. Με το αποτέλεσμα αυτό οι πράσινοι έπιασαν την ομάδα της Μαγνησίας, όπου πλέον βρίσκονται παρέα στην 5η θέση με 22 βαθμούς.

Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ (21/12, 19:30), ενώ η ομάδα της Μαγνησίας θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό (20/12, 18:300 στο Πανθεσσαλικό.

Το ματς

Το ξεκίνημα στην αναμέτρηση ήταν ιδανικό για τον Παναθηναϊκό. Στην πρώτη του τελική, στην επιστροφή του στην αρχική ενδεκάδα ο Ντέσερς άνοιξε το σκορ μόλις στο 5ο λεπτό. Ο Νιγηριανός πήρε την μπάλα, μπήκε στην περιοχή και με ένα δυνατό σουτ έδωσε προβάδισμα στους πράσινους (1-0).

Ο επιθετικός του «τριφυλλιού» όχι μόνο έλυσε τον γόρδιο δεσμό, αλλά εξελίχθηκε σε απόλυτο πρωταγωνιστή, καθώς στο 20ό λεπτό κέρδισε και πέναλτι. Ο Ντέσερς με πολύ ωραία ατομική ενέργεια πέρασε από τους Τριανταφύλλου και Χέρμανσον, αυτοί τον ανέτρεψαν και ο διαιτητής Φωτιάς έδειξε την άσπρη βούλα. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, Τάσος Μπακασέτας, ανέλαβε την εκτέλεσε, νίκησε τον Σιαμπάνη από τα έντεκα βήματα και έκανε το 2-0.

Οι γηπεδούχοι με την ψυχολογία στα… ύψη και τον Ντέσερς σε εξαιρετική κατάσταση έκαναν ότι ήθελαν στο αγωνιστικό χώρο και μάλιστα είχαν την ευκαιρία σε δύο περιπτώσεις να διευρύνουν και άλλο το προβάδισμα του (29’, 31’), όμως ο Νιγηριανός σέντερ φορ δεν μπόρεσε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Η ομάδα του Βόλου φανερά απογοητευμένη από την εξέλιξη της αναμέτρησης, δυσκολευόταν τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά και ο Παναθηναϊκός συνέχισε να ψάχνει και τρίτο γκολ, αλλά ο Φορτούνα πρόλαβε να διώξει σχεδόν στη γραμμή το γύρισμα το Καλάμπρια (40’).

Κόντρα στη ροή του αγώνα και ενώ όλα έδειχναν ότι οι πράσινοι θα πήγαιναν στα αποδυτήρια με διαφορά δύο τερμάτων, ο Κόμπα στις καθυστερήσεις (45+1’)με συρτό σουτ έξω από την περιοχή έπειτα από εκτέλεση κόρνερ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 2-1 και έδωσε άλλο ενδιαφέρον στο δεύτερο ημίχρονο.

Στην επανάληψη ο Βόλος πήγε να κάνει το απόλυτο «colpo grosso», αλλά ο Λάμπρου είδε τον Λαφόν να του λέει «όχι» και να αποκρούει το πέναλτι. Ο Κώτσιρας πάτησε με τις τάπες τον μεσοεπιθετικό των φιλοξενούμενων, ο Φωτιάς καταλόγισε πέναλτι (47’), ο Λάμπρου είχε τεράστια ευκαιρία για να κάνει το 2-2 με το «καλημέρα» στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Ιβοριανός έπεσε σωστά και έσωσε τον Παναθηναϊκό.

Στην συνέχεια ο ρυθμός έπεσε και στον αγωνιστικό χώρο κυριάρχησε η ένταση και τα νεύρα με τους παίκτες των δύο ομάδων να έρχονται συχνά σε αντιπαράθεση, με τους φιλοξενούμενους να απειλούν εκ νέου για την ισοφάριση με τον Πίντσι (69’) και τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ να οπισθοχωρούν και δίνουν μέτρα στην ομάδα της Μαγνησίας.

Η πρώτη ουσιαστική ευκαιρία για τους πράσινους στο δεύτερο ημίχρονο ήρθε στο 77ο λεπτό με τον Τζούριτσιτς. Ο Σέρβος υποδέχτηκε την μπάλα, δοκίμασε ένα φαλτσαριστό σουτ, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία των φιλοξενούμενων. Με τον χρόνο να περνάει ο Παναθηναϊκός έλεγξε τον ρυθμό δεν απειλήθηκε και πανηγύρισε τους τρεις βαθμούς της νίκης.

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας και Παπαδάκης

4ος: Κουκούλας

VAR: Παπαδόπουλος

ΑVAR: Αντωνίου

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κώτσιρας, Σιώπης, Τσιριβέγια, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Ντέσερς

Βόλος: Σιαμπάνης, Μύγας, Χέρμανσον, Φορτούνα, Τριανταφύλλου, Μαρτίνες, Χουάνπι, Κόμπα, Τζόκα, Λάμπρου, Μακνί