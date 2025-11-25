Απίστευτο κι όμως ελληνικό: Ο ΓΣ Ηρακλής κληρώνει δωρεάν... κηδεία για τα 117 χρόνια του συλλόγου

Ο ΓΣ Ηρακλής, ένας από τους πιο ιστορικούς συλλόγους της χώρας, γιορτάζει τα 117 χρόνια ζωής του (ιδρύθηκε το 1908) με τον ετήσιο χορό του την Τετάρτη (26/11) και μία λίστα δώρων που κυριολεκτικά έχει γίνει viral.

Στο πλαίσιο του ετήσιου χορού, ο «Γηραιός» θα κληρώσει συμβολικά 117 δώρα, με τη λίστα να περιλαμβάνει κυριολεκτικά τα πάντα: από ταξίδια, έπιπλα και ρολόγια, μέχρι συναγερμούς αυτοκινήτου. Ωστόσο, αυτό που έκανε τη διαφορά είναι το δώρο νούμερο 6: μία δωρεάν κηδεία από το Γραφείο Τελετών Νεκτάριος Βλάχος!

Το ιδιαίτερο, και ομολογουμένως μακάβριο, αυτό δώρο δεν πέρασε απαρατήρητο από τους χρήστες των social media, οι οποίοι το σχολίασαν με άφθονο χιούμορ. «Πολλά ταξίδια πάντως, το ένα βέβαια χωρίς επιστροφή» σχολίασε ένας φίλος, ενώ άλλος πρόσθεσε με χιουμοριστική διάθεση ότι «θα πέσουν κορμιά για το 6ο δώρο».

Πέρα από την αστεία πλευρά της υπόθεσης, η πρωτοβουλία κρύβει και μια δόση ρεαλισμού, αν αναλογιστεί κανείς το υψηλό κόστος που έχουν οι τελετές στις μέρες μας, καθιστώντας το, κατά κάποιον τρόπο, ένα πολύτιμο, έστω και ανορθόδοξο δώρο.