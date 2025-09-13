Μπεσίκτας: Μεταγραφή «βόμβα» με τον Ζότα Σίλβα της Νότιγχαμ

Η ΑΕΚ επισημοποίησε την απόκτηση του Ζοάο Μάριο από την Μπεσίκτας, ολοκληρώνοντας την σπουδαία μεταγραφή του Πορτογάλου μέσου. Ο 32χρονος έφτασε την Παρασκευή (12/9) στη χώρα μας, πέρασε τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και υπέγραψε με την Ένωση, η οποία τον αποκτά με την μορφή δανεισμού για έναν χρόνο.

Κάπως έτσι η Μπεσίκταςέχασε έναν παίκτη από αυτούς που λέμε... πρώτης γραμμής. Ωστόσο, δεν έχασε χρόνο να αναπληρώσει το κενό. Ο λόγος για τον Ζότα Σίλβα της Νότιγχαμ που πλέον εντάχθηκε στο ρόστερ της τουρκικής ομάδας.

Ο Πορτογάλος χαφ, ο οποίος δεν μπόρεσε να προσφέρει τα προσδοκώμενα στην αγγλική ομάδα, ύστερα από έναν χρόνο στην Premier League, μετακόμισε στην Τουρκία.



Το deal της Μπεσίκτας με την Νότιγχαμ αφορά δανεισμό του Ζότα Σίλβα μέχρι το τέλος της σεζόν, με οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι