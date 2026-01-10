Η Κηφισιά πήρε «χρυσό» βαθμό στο φινάλε απέναντι στην ΑΕΛ σε ματς «θρίλερ»

Απίθανο ματς στη Νίκαια, με την Κηφισιά και την ΑΕΛ να αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1, για την 16η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Οι δύο ομάδες σπατάλησαν σπουδαίες ευκαιρίες, με τους τερματοφύλακες να έχουν εξαιρετικές αποκρούσεις και να παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του ματς. Η Κηφισιά είχε τρία δοκάρια και έπεσε πάνω στον Αναγνωστόπουλο που πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση, αν και φέρει ευθύνη για το γκολ της ισοφάρισης.



Το ματς

Με το ξεκίνημα του ματς η ΑΕΛ είχε καλή στιγμή με τον Σαγάλ (5'). Ο ίδιος απείλησε ξανά στο 17' με τον Ραμίρες να μπλοκάρει, ενώ δύο λεπτά μετά η προσπάθεια του Πασά πέρασε εκτός εστίας.

Στο 21' η Κηφισιά είχε την πρώτη της ευκαιρία με την προσπάθεια του Πόμπο να φεύγει ψηλά άουτ. Οχτώ λεπτά μετά ο Αναγνωστόπουλος έδιωξε με τις γροθιές το πλασέ του Ζέρσον. Η ομάδα του Λέτο διατήρησε τον έλεγχο και ήταν αυτή που είχε πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Στο 4ο' το σουτ του Ούγκο Σόουζα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Αναγνωστόπουλου, τρία λεπτά μετά το διαγώνιο σουτ του Αμανί πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι των Θεσσαλών και στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων σε σουτ του Πόμπο η μπάλα βρήκε στην εξωτερική πλευρά του δοκαριού του Αναγνωστόπουλου.

Με την έναρξη της επανάληψης η ΑΕΛ απείλησε με το πλασέ του νεοεισελθόντα Δεληγιαννίδη, το οποίο απέκρουσε σε κόρνερ ο Ραμίρες. Στο 51' και σε φάση αντεπίθεσης, το πλασέ του Αντονίσε μέσα από την περιοχή μπλόκαρε με διπλή προσπάθεια ο Αναγνωστόπουλος.

Οι Θεσσαλοί ευτύχησαν να πάρουν το προβάδισμα στο σκορ στο 55ο λεπτό σε φάση αντεπίθεσης. Ο Τούπτα έφυγε στην κόντρα από τα δεξιά, έκανε το παράλληλο γύρισμα και ο Σαγάλ από το ύψος του πέναλτι με δυνατό σουτ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Τρία λεπτά μετά μάλιστα, θα μπορούσαν να είχαν διπλασιάσει τα τέρματά τους, με τον Φεριγκρά να αστοχεί εξ επαφής με προβολή. Στο 65' ο Αναγνωστόπουλος με δύο φανταστικές αποκρούσεις σουτ του Αντόνισε κράτησε το μηδέν και στην εξέλιξη της φάσης ο Μασόν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο ντεμπούτο του, αφήνοντας την ΑΕΛ με 10 παίκτες.

Για να ακολουθήσουν δύο ακόμα μεγάλες ευκαιρίες της ΑΕΛ να κλειδώσει τη νίκη, με τον Ραμίρες να σταματάει τους Τούπτα (68') και Γκαράτε (69'). Η Κηφισιά απείλησε με Τζίμα (74') και Μούσιολικ (76'), αλλά χωρίς επιτυχία.

Στο 83' ο Τούπτα κινήθηκε ωραία από τα αριστερά εκτός περιοχής και σούταρε, όμως ο πορτιέρε της Κηφισιάς μπλόκαρε. Πέντε λεπτά μετά ο Αναγνωστόπουλος είχε μια ακόμα εξαιρετική επέμβαση σε δυνατό σουτ του Πατήρα. Στο 89' έπειτα από γέμισμα του Πατήρα, ο Μούσιολικ πήρε την κεφαλιά αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι, το τρίτο για την Κηφισιά.

Στην εξέλιξη της φάσης η ομάδα του Λέτο έφτασε στην ισοφάριση. Ο Πατήρας έβγαλε τη σέντρα και ο Πόκορνι με εντυπωσιακό γυριστό σουτ ισοφάρισε σε 1-1, με τον Αναγνωστόπουλο να κάνει κακή εκτίμηση της μπάλας.

Γκολ: 89' Πόκορνι - 55' Σαγάλ

Διαιτητής: Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσου)

Κίτρινες: 45'+5' Πέρεθ, 58' Πόκορνι, 59' Βιγιαφάνιες, 95' Πόμπο - 54' Μακόν, 74' Δεληγιαννίδης, 90' Χατζηστραβός

Κόκκινες: 65' Μακόν

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρες, Σιμόν, Σόουζα (81' Πατήρας), Πόκορνι, Αμανί (59' Βιγιαφάνιες), Μαϊντάνα, Πέρεθ (46' Έμπο), Ζέρσον (59' Τζίμας), Αντόνισε, Πόμπο, Χριστόπουλος (46' Μούσιολικ)

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Φεριγκρά, Παντελάκης, Κοσσονού (46' Δεληγιαννίδης), Σουρλής, Πέρες (46' Ατανάσοφ), Μούργος (81' Χατζηστραβός), Σαγάλ (66' Ηλιάδης), Τούπτα, Πασάς (56' Γκαράτε)