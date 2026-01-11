Live η σπουδαία αναμέτρηση της 16ης αγωνιστικής αναμέσα σε Άρη και ΑΕΚ

Η ΑΕΚ τελείωσε το 2025 στην κορυφή της βαθμολογίας και θέλει να ξεκινήσει το 2026 με τον ίδιο θετικό τρόπο, αρχής γενομένης από την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη, το απόγευμα της Κυριακής στη Θεσσαλονίκη (11/1, 19:30) για την 16η αγωνιστική τηςSuper League.

H Ένωση ταξίδεψε για τη Θεσσαλονίκη, με τους Μπαρνάμπας Βάργκα, Μάρτιν Γκεοργκίεφ και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς να βρίσκονται κανονικά ανάμεσα στους παίκτες που θα έχει διαθέσιμους ο Μάρκο Νίκολιτς.

Από την άλλη πλευρά, εκτός έχει μείνει ο Ζίνι και ο Πιερό που βρίσκονται σε στάδιο επανόδου στην αγωνιστική δράση και ο Ρομπέρτο Περέιρα που έχει υποστεί κάταγμα στο δάχτυλο.

Όσον αφορά την ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ, ο Άρης έχει ως στόχο να… σπάσει το ρόδι στα ντέρμπι και να πάρει ψυχολογία εν όψει του τελικού με τον Παναθηναϊκό για τα προημητελικά του Κυπέλλου Ελλάδας.

Δείτε την αναμέτρηση στο Athletiko