Τρίκαλα: Μάχη για τη ζωή δίνει μοναχός του Αγίου Όρους μετά από σοβαρό τροχαίο

Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας μοναχός του Αγίου Όρους, έπειτα από σοβαρό τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (3/2) στα διόδια του Λογγού, στον οδικό άξονα από Καρδίτσα προς Τρίκαλα.

Το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συνολικά τέσσερις μοναχοί, μέλη αγιορείτικης αδελφότητας, εξετράπη της πορείας του κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός εξ αυτών.

Διασωληνωμένος με βαριές κακώσεις

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του trikalaopinion.gr, ο τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο φέροντας βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Οι θεράποντες ιατροί έκριναν επιβεβλημένη την άμεση διασωλήνωσή του, καθώς η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα κρίσιμη για τις επόμενες ώρες.

Στο όχημα επέβαιναν άλλοι τρεις μοναχοί, οι οποίοι στάθηκαν πιο τυχεροί μέσα στην ατυχία τους. Αν και υπέστησαν τραύματα, η κατάστασή τους δεν εμπνέει ανησυχία για τη ζωή τους. Παραμένουν ωστόσο υπό στενή ιατρική παρακολούθηση για προληπτικούς λόγους, προκειμένου να αποκλειστεί οποιοδήποτε εσωτερικό τραύμα από τη σφοδρότητα της ανατροπής.

Οι αρχές διενεργούν έρευνα για τα αίτια του ατυχήματος, εξετάζοντας αν η εκτροπή οφείλεται σε μηχανική βλάβη, ολισθηρότητα του οδοστρώματος ή ανθρώπινο λάθος.