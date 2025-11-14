Περιπέτεια για οδηγό νταλίκας στα Τρίκαλα - Πήρε λάθος στροφή και «κόλλησε» σε εγκαταλελειμμένο δρόμο

Ένα απίστευτο περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης (12/11) στα Τρίκαλα και συγκεκριμένα, στη θέση Γκρόπα, στη σήραγγα της Εθνικής Οδού Στουρναραίικων – Άρτας, όταν μία νταλίκα από τη Βουλγαρία «κόλλησε» σε ανενεργό τμήμα του δρόμου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το trikalaopinion, ο οδηγός, που κινούνταν από Ανθηρό προς Τρίκαλα, φαίνεται πως παραπλανήθηκε στο σημείο της σήραγγας και, αντί να συνεχίσει στη σωστή πορεία, έκανε αριστερή στροφή. Η νταλίκα πέρασε μπροστά από τον εκχιονιστικό σταθμό και μπήκε στην παλιά, εγκαταλελειμμένη διαδρομή, η οποία έχει κλείσει εδώ και χρόνια λόγω κατολισθήσεων.

Μάλιστα, η νταλίκα παρέμεινε εγκλωβισμένη όλη τη νύχτα, καθώς τεράστιοι βράχοι μπλοκάρουν τον δρόμο, ενώ η όπισθεν είναι σχεδόν αδύνατη στο στενό σημείο.

Το πρωί της Πέμπτης, κάτοικος από τα Στουρναραίικα εντόπισε τη νταλίκα και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Στο σημείο έφτασαν στελέχη της Τροχαίας και τεχνικά συνεργεία, τα οποία αναζητούσαν τρόπο να απεγκλωβίσουν το όχημα.

Ο οδηγός είναι καλά στην υγεία του, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να ευθύνονται λανθασμένες οδηγίες GPS για τον αποπροσανατολισμό του.

trikalaopinion.gr