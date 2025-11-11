Ηράκλειο: Νέο βίντεο ντοκουμέντο με τη σφοδρή παράσυρση ηλικιωμένης - Σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ

Σοκαριστικές σκηνές καταγράφηκαν το πρωί της Δευτέρας (10/11) στον δρόμο προς το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου μια γυναίκα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην προσπάθειά της να περάσει απέναντι.

Νέο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Creta24.gr αποτυπώνει τη στιγμή της σφοδρής παράσυρσης. Η γυναίκα παρ’ ότι αρχικά δείχνει να «ελέγχει» την κυκλοφορία, λίγα δευτερόλεπτα μετά περνά το ΙΧ - το οποίο σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες είχε αναπτύξει ταχύτητα- και την χτυπά. Μάλιστα η δύναμη της σύγκρουσης ήταν τόσο μεγάλη, που η γυναίκα εκτινάχθηκε στον αέρα και στη συνέχεια έπεσε στο οδόστρωμα.

Παρά το αρχικό σοκ, περαστικοί καθώς και εργαζόμενοι από τα γύρω καταστήματα, έσπευσαν να βοηθήσουν την άτυχη γυναίκα. Σύμφωνα με τις Αρχές, η γυναίκα ηλικίας 60 – 65 ετών, τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ φέρει τραύματα τόσο στο θώρακα όσο και στο κεφάλι. Την άτυχη γυναίκα παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τη μετέφερε στο ΠΑΓΝΗ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες έχει μεταφερθεί στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου, με την κατάσταση της να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη!

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο πρόκειται για έναν δρόμο με με πολλά προβλήματα, ο οποίος δημιουργήθηκε πριν από αρκετές δεκαετίες για μικρότερη κίνηση οχημάτων και στον οποίο έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πολλοί έχουν τραυματιστεί